Bolsas de aire: ¿Cómo funcionan y cuáles son las fallas más comunes?

Por qué pueden fallar las bolsas de aire. Foto: Getty Images

En los vehículos modernos cuentan, en su mayoría con diversos componentes de seguridad, uno de ellos que es común escuchar, son las bolsas de aire, estos dispositivos que se encuentran en automóviles y camionetas, han sido cruciales para salvar vidas en colisiones de gran impacto.

En Uno TV, te contamos qué son y cómo funcionan y también te explicamos sus principales fallas.

¿Qué son las bolsas de aire?

Las bolsas de aire están diseñadas para reducir los casos de lesiones al amortiguar la cabeza y el cuello durante el movimiento hacia adelante que a menudo se produce ante un impacto. Estas bolsas, o airbags, evitan que te golpees contra el volante o tablero de tu vehiculo. Además, reduce los efectos secundarios de las sacudidas cuando tu cabeza va hacia delante y luego bruscamente regresa hacia atrás.

Pero, ¿cómo una bolsa llena de aire que cabe dentro del tablero de tu vehículo logra estas y otras hazañas de seguridad? Todo depende de unos sensores y un mecanismo de aire. Antes de profundizar en el funcionamiento de los airbags, es importante que comprendas cómo se produce una lesión debido a una colisión.

Cuando un objeto pesado, como lo es un automóvil, va a una gran velocidad y se detiene de repente, ya sea por cuenta propia o porque chocó con algo más. La energía que se produce se liberará a través del vehículo. Es por esta razón que, mientras a más velocidad conduzcas, te resultará más difícil detenerte y esa misma energía impactará tu cuerpo, ya sea por medio de la bolsa de aire o directamente sobre el tablero en caso de no tenerlas.

¿Cómo funcionan los airbags?

Las bolsas de aire funcionan al inflarse tan pronto como el vehículo disminuye su velocidad drásticamente como resultado de un impacto. Luego, comienzan a desinflarse tan pronto como el conductor o la cabeza del pasajero hace contacto con ellos.

Todo esto es posible gracias a una gama de sensores y mecanismos de presión. Además, las bolsas de aire incluyen un acelerómetro que detecta los cambios de velocidad. Es por eso que, si detecta una desaceleración por encima de lo preestablecido, el circuito de los airbags se activa.

Cuando este circuito empieza a funcionar, pasa una corriente eléctrica a través de un elemento calefactor encargado de inflar la bolsa de aire, la cual generalmente está empacada en un espacio detrás del volante o del tablero del lado del pasajero.

Cuando la cabeza del conductor o del pasajero hace contacto con el airbag, este comienza a desinflarse liberando la presión o el aire a través de pequeños agujeros. Para cuando el vehículo se haya detenido por completo, la bolsa ya debe de estar desinflada.

¿Cuáles son las principales fallas en las bolsas de aire?

Las bolsas de aire son un elemento clave en la seguridad vehicular, diseñadas para desplegarse en caso de una colisión. Sin embargo, existen varias fallas comunes que pueden comprometer su funcionamiento adecuado:

1. Sensores sucios que impiden la correcta detección de colisión: Los sensores encargados de detectar una colisión deben estar limpios y en buen estado. Si estos sensores están sucios o bloqueados, pueden fallar en detectar un impacto, lo que impide que las bolsas de aire se desplieguen cuando se necesitan. Esto representa un grave riesgo para los ocupantes del vehículo en caso de un accidente.

2. Detonamiento en falso: Una de las fallas críticas ocurre cuando una colisión no genera suficiente fuerza para detonar las bolsas de aire. Esto puede suceder por un mal diseño o calibración del sistema, donde el impacto no se registra con la intensidad suficiente para activar las bolsas. En estos casos, las bolsas de aire no se despliegan, lo que deja a los ocupantes vulnerables durante el accidente.

Ver más Siempre sigo sus publicaciones en este caso se trata de un VW jetta si bien las marcas chinas sus bolsas de aire son dudosas hemos visto autos casi desechos y no abren las bolsas no se que decir de este jettita apenas si le dio un alcance y explotaron las 7 bolsas de aire

Hay… pic.twitter.com/BMBzM2SmOF — Autoboutique 1/4 de Milla (@cuartodemillamx) March 7, 2024

3. Uso de materiales defectuosos en el sistema: Los materiales utilizados en el sistema de bolsas de aire deben ser de alta calidad para garantizar un rendimiento fiable. Sin embargo, si se utilizan materiales defectuosos, como un inflador que no funcione correctamente o un airbag que se degrade con el tiempo, pueden producirse fallos graves.

4. Inhabilitación manual por parte de los propietarios: En algunos casos, los propietarios pueden desactivar manualmente las bolsas de aire, lo que anula la protección que ofrecen. Esta acción, aunque realizada para evitar el despliegue en situaciones donde no se considera necesario, como al instalar una silla de bebé en el asiento delantero, puede dejar a los ocupantes sin protección en una colisión inesperada.