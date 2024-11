“Borrador” de WhatsApp: ¿qué es y para qué sirve?

WhatsApp lanza una función sencilla, pero útil. Foto: Shutterstock

WhatsApp tiene una función que se llama “Borrador“, la cual te permite mantener los mensajes que has escrito, pero que no has enviado.

Los menajes que nos has enviado se ubicarán en la parte superior de la lista de chats y mostrarán una etiqueta de color ver con el nombre “Borrador” justo delante del texto del mensaje en cuestión.

Con la nueva característica de WhatsApp se podrán ver todos los mensajes que tienes pendientes de enviar y también redactar un mensaje largo en varias fases, ya que cada vez que escribas una parte nueva esta se añadirá al borrador en cuestión.

La función ya está disponible en Android e iSO, en caso contrario, sería necesario actualizar la aplicación de mensajería.

¿Cómo hacer que aparezcan los borradores?

Para comenzar a utilizar esta nueva función, solo hace falta seguir los siguientes pasos:

Abre tu aplicación de WhatsApp y entra a cualquier conversación

y entra a cualquier conversación Escribe cualquier cosa, sin presionar “enviar”

Retrocede a la ventana de “chats”

En la conversación de la que recién saliste aparecerá un “Borrador” en verde junto al texto que dejaste a medias.

Para continuar un “Borrador”, simplemente vuelve al chat, selecciona el cuadro de texto y termina de escribir. Una vez listo, puedes enviarlo como de costumbre. Además, el aviso de “Borrador” te ayuda a recordar dónde dejaste una conversación incompleta.

Los borradores en WhatsApp Web

En WhatsApp Web la función es igual a la versión móvil, permitiendo ver todos aquellos chats en los que haya quedado un mensaje pendiente.

Sin embargo, un aspecto importante a tener en cuenta es que el “Borrador” no se sincroniza entre dispositivos.

Por lo que si quedó un mensaje sin enviar en el celular, este no aparecerá en WhatsApp Web. Los borradores sólo se mantienen en el dispositivo donde fueron creados.

Con esta nueva función, WhatsApp se asegura de que tus mensajes a medio escribir no se pierdan, lo cual es útil si sueles cambiar de conversación o cerrar la app inesperadamente.