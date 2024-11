¿Cómo hace Disney+ para que no compartas tu cuenta? | Foto: AFP

El martes 12 de noviembre, Disney+ comenzó a revisar activamente las cuentas de la plataforma de streaming, así como a adoptar medidas para evitar que se compartan entre distintos hogares. Para lograrlo, la compañía tiene una forma de detectar los dispositivos que pertenecen a la casa del propietario de la cuenta.

¿Cómo evita Disney+ que compartas tu cuenta fuera de tu hogar?

El acuerdo de suscripción de Disney+ prohíbe compartir la cuenta fuera de su “Hogar“, es decir, “la colección de dispositivos asociados con tu residencia personal primaria que son usados por los individuos que allí residen”, según la plataforma.

“Disney+ detecta y determina tu Hogar automáticamente según la actividad, dispositivos vinculados y conexión a internet”. Disney+

Para ello, se implementaron medidas para garantizar que estas iniciativas de prevención no interfieran con el uso habitual de las suscripciones al servicio de streaming, ya sea en casa o fuera, por parte del usuario o de las personas que forman parte de su Hogar.

Así determina Disney+ cuál es el hogar del usuario

La plataforma determina los dispositivos asociados a un Hogar con base en la premisa de que comparten regularmente los mismos datos de conexión a internet, según el centro de ayuda de Disney+.

Otro factor que para identificar los dispositivos que pertenecen a la residencia titular es la frecuencia con la que un mismo dispositivo accede a la cuenta durante un período determinado.

“Por ejemplo, los dispositivos que se conectan regularmente a tu cuenta de Disney+ desde el mismo punto de acceso a internet muy probablemente se considerarán parte de tu Hogar“, según la compañía.

En cambio, los dispositivos que no tengan actividad habitual en el servicio o no accedan desde la misma ubicación probablemente se considerarán no pertenecientes a un Hogar.

Finalmente, Disney+ precisa: “No recopilamos ni usamos datos precisos de geolocalización para detectar y determinar qué dispositivos están asociados a tu Hogar“.

¿Cómo puedes configurar o actualizar tu Hogar?

Si los dispositivos conectados a la televisión no forman parte del Hogar del usuario, verá dos mensajes que le obligarán a configurar o actualizar sus datos.

Si aparece el mensaje: “Esta TV no forma parte de tu Hogar de Disney+”, tendrás que seleccionar “Actualizar Hogar” para establecer la ubicación actual como tu nuevo Hogar. Te enviaremos un código de acceso único a la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta para confirmar la actualización.

“Si no tuviste la intención de actualizar el Hogar de Disney+ con tu ubicación actual, podrás seleccionar ‘Actualizar Hogar‘ la próxima vez que aparezca el mensaje y estés en casa”, de acuerdo con la plataforma de streaming.

Por otro lado, si el propietario de la cuenta quiere agregar un dispositivo a su hogar, tendrá que iniciar sesión en Disney+ y ver contenido desde casa.

Al iniciar sesión, el dispositivo del usuario se vinculará a su suscripción y, al usar la conexión a internet de su casa y reproducir contenido, se reconocerá como parte de su Hogar. “Podrás administrar los dispositivos conectados a tu cuenta y cerrar sesión en uno o en todos”, complementa la empresa.

¿Puede alguien ajeno a tu casa ver contenido desde tu cuenta de Disney+?

Los titulares que quieran agregar personas que no formen parte de su Hogar a su suscripción a Disney+ podrán hacerlo a través del Miembro Extra.

La opción de “Miembro extra” permite un dispositivo a la vez y un solo perfil que podrá ver el mismo contenido y funciones que el titular de la cuenta. Éste tiene un precio de 131 pesos en una suscripción estándar y 149 pesos para suscripciones premium.

De lo contrario, las personas que no formen parte del Hogar del usuario tendrán que suscribirse y ver Disney+ desde su propia cuenta.

El propietario puede transferir un perfil a una nueva suscripción a Disney+ para conservar el historial de visualización y los ajustes. Sin embargo, los perfiles principales (de titulares), los de menores de 18 años o los del Modo Junior no se pueden transferir.

¿Cómo transferir un perfil de Disney+?

Cuando aparezca el mensaje “Esta TV no forma parte de tu Hogar de Disney+” en un dispositivo conectado a la TV, el usuario podrá iniciar una transferencia de perfil a una nueva suscripción como se indica a continuación:

Elige “Crear cuenta“. Selecciona “Continuar” debajo del mensaje “Crear tu cuenta de Disney+”. Selecciona el perfil que quieras transferir. Selecciona “Siguiente“. El Titular de Cuenta recibirá una notificación de la solicitud de transferencia de perfil por correo electrónico y tendrá hasta siete días para aprobarla. No es posible transferir un perfil sin su aprobación. La solicitud vencerá a los siete días y ya no se podrá volver a enviar. Cuando el titular apruebe la solicitud de transferencia, podrás terminar de crear tu cuenta. Selecciona “Ver ahora“.

¿Puedes ver películas y series fuera de tu casa?

Es posible ver Disney+ desde un dispositivo compatible en todos lados. “Solo necesitarás tu dispositivo móvil o iniciar sesión en un nuevo dispositivo conectado a una TV donde te alojes”, según la plataforma.

Si aparece el mensaje “Esta TV no forma parte de tu Hogar de Disney+”, el propietario podrá seleccionar “ESTOY FUERA DE CASA“. Sin embargo, si vas a estar fuera de casa durante un tiempo prolongado, también se podrá elegir actualizar tu Hogar.