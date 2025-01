Asteroide con 1,2% de posibilidades de impactar la Tierra en 2032

El asteroide denominado 2024 YR4 tiene una probabilidad del 1,2% de impactar contra la Tierra en diciembre de 2032.

El 2024 YR4 tiene entre 40 y 100 metros de ancho y se encuentra a 43 millones de kilómetros de distancia.

El asteroide fue descubierto el 27 de diciembre pasado por el telescopio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Río Hurtado, Chile.

Los sistemas automatizados de alerta de asteroides determinaron que el objeto tenía una probabilidad muy pequeña de impactar.

Un asteroide de ese tamaño impacta la Tierra en promedio cada pocos miles de años y podría causar daños graves a una región local, según la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

1/ Asteroid 2024 YR4 was discovered on 27 Dec 2024. Follow-up observations, including with ESO’s Very Large Telescope, have found that it has an almost 99% chance of safely passing Earth on 22 Dec 2032, but a possible impact cannot yet be entirely ruled out. 🔭 🧪 www.esa.int/Space_Safety…



[image or embed]