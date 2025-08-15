| Timeanddate | theskylive | UnoTV

Eclipse solar del siglo no se podrá ver en México. FOTO: Shutterstock

El eclipse solar más largo del siglo ha generado expectativa en redes sociales, pero ocurrirá hasta el 2 de agosto de 2027, en UnoTV.com te decimos lo que hay que saber.

Por su trayectoria, el eclipse solar no será visible desde México, pero te compartimos los lugares donde sí se podrá ver.

¿Podrá verse el eclipse solar del siglo desde México?

El fenómeno tendrá una duración récord y fases específicas:

Inicio del eclipse parcial: 07:30:11 horas (01:30:11 CDMX)

07:30:11 horas (01:30:11 CDMX) Inicio del eclipse total: 08:23:29 horas (02:23:29 CDMX)

08:23:29 horas (02:23:29 CDMX) Máximo del eclipse: 10:06:40 horas (04:06:40 CDMX)

10:06:40 horas (04:06:40 CDMX) Último punto con eclipse total: 11:49:54 horas (05:49:54 CDMX)

11:49:54 horas (05:49:54 CDMX) Fin del eclipse parcial: 12:43:10 horas (06:43:10 CDMX)

Sin embargo, por el horario y la ubicación de su trayectoria, en México no se podrá observar.

Desde dónde sí podrá verse el eclipse solar del siglo

De acuerdo con theskylive.com, el eclipse total será visible en países del norte de África, Medio Oriente y el sur de Europa. Entre ellos:

Argelia

Territorio Británico del Océano Índico

Egipto

Gibraltar

Libia

Marruecos

Arabia Saudita

Somalia

España

Sudán

Túnez

Yemen

En total, 88.9 millones de personas podrán verlo en su fase total, 931 mil en al menos un 50% parcial y más de 4 mil 620 millones presenciarán alguna fase del fenómeno.

¿Cómo seguir el eclipse?

El portal theskylive.com ofrece un mapa interactivo con la magnitud, horarios y duración del eclipse según la ubicación del observador. También incluye:

Animación del evento desde distintos puntos

Diagrama del disco solar en el máximo del eclipse

Simulación de visibilidad de planetas como Venus y Mercurio durante la fase total

El punto de observación destacado está en Larbaa, Argelia (35° 19′ 32.3″ N, 6° 5′ 51.4″ E), donde se espera la fase total más prolongada.

