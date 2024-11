Las llamadas fantasmas pueden ir más allá de una molestia. Getty

Las llamadas fantasma se refieren a las comunicaciones en las que se recibe una llamada de un número desconocido y, al responder, nadie contesta y cuelgan. Este fenómeno se identifica en México como una técnica utilizada en el telemarketing y en ciertos intentos de estafa.

Aunque para algunas personas pueden ser meras molestias, en ocasiones se trata de tácticas para generar incertidumbre en el usuario e incentivarlo a devolver la llamada.

Estafas más comunes que se cometen por teléfono

Existen diferentes modalidades de estafas telefónicas en México. Entre las más conocidas, se encuentran el vishing y el wangiri. En el vishing (combinación de “voice” y “phishing”), una persona responde la llamada y finge ser una entidad financiera con el objetivo de obtener información personal del usuario.

Por otro lado, el wangiri (término japonés que significa “llamada y corte”) se basa en que el estafador realiza una llamada breve para que el receptor la devuelva, generando así ganancias para el estafador si el número pertenece a una línea de cobro por minuto, por ejemplo.

¿Por qué ocurren las llamadas fantasma?

En muchos casos, las llamadas fantasma no tienen un propósito malicioso y son causadas por sistemas de marcación automática que utilizan los Call Centers. Según Profeco, estos sistemas pueden colgar automáticamente si el usuario no responde con un saludo, como “bueno”, o si no hay un operador disponible en ese momento. No obstante, en algunos casos, este tipo de llamadas puede derivarse en intentos de fraude o extorsión.

Consejos para evitar ser víctima de estafas telefónicas

Para prevenir posibles fraudes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ofrece algunas recomendaciones que te pueden hacer la vida más fácil, de igual forma, en redes sociales, algunos especialistas advierten sobre estas situaciones:

Evita contestar si la llamada proviene de un número desconocido y verifica el código de área

si la llamada proviene de un número desconocido y verifica el código de área Bloquea las llamadas internacionales si no necesitas este servicio. Puedes solicitar a tu proveedor que bloquee estas llamadas salientes

si no necesitas este servicio. Puedes solicitar a tu proveedor que bloquee estas llamadas salientes No devuelvas la llamada en caso de números desconocidos o sospechosos

en caso de números desconocidos o sospechosos Agrega los números no deseados a la lista negra de tu dispositivo móvil

de tu dispositivo móvil No compartas tu número telefónico en sitios web de baja seguridad o poco confiables

Algunas compañías de telefonía móvil, advierten sobre una variante del fraude: una llamada perdida en tu celular con un mensaje grabado en el buzón de voz. En este caso, el sistema puede pedirte que envíes un SMS, suscribiéndote involuntariamente a un servicio Premium que cobrará por cada mensaje.

Profeco, vía la REPEP recomienda que, en caso de recibir una llamada sospechosa, el usuario contacte directamente al centro de atención de la empresa correspondiente para verificar la autenticidad de la llamada y evitar fraudes.