El año 2025 no solo marca el inicio de un nuevo lustro en la historia, sino también el nacimiento de una nueva generación: la Generación Beta.

Con la Generación Z integrándose al mundo laboral y alcanzando la mayoría de edad, mientras la Generación Alfa continúa su desarrollo, surge un cambio de paradigma con la llegada de los niños nacidos entre 2025 y 2039, quienes serán conocidos como los “Niños del Futuro” o “Artificiales”, según un estudio de la consultoría McCrindle, especializada en tendencias sociales y paradigmas generacionales.

De acuerdo con McCrindle, este nombre no refleja su adaptación al mundo ni implica un valor inferior respecto a la Generación Alfa. Simplemente, Beta es la letra que sigue en el alfabeto griego.

Estos niños, descendientes de los millennials y de la Generación Z, crecerán en un mundo profundamente transformado por la revolución tecnológica, donde la tecnología será parte esencial de la vida cotidiana y convivirán con importantes cambios sociales.

La Generación Beta estará marcada por un fuerte sentido de comunidad y sostenibilidad, en un contexto donde las fronteras entre lo físico y lo tecnológico serán casi inexistentes gracias a la plena integración de la inteligencia artificial (IA).

Entre las características principales que definirán a esta generación están:

El estudio de McCrindle señala que, aunque ambas generaciones estarán profundamente influenciadas por la tecnología, la Generación Beta desarrollará un comportamiento distinto debido a su interacción más avanzada con la IA y entornos tecnológicos.

Además, la crianza por parte de generaciones anteriores, como los millennials y la Generación Z, será un factor clave. Estas generaciones, conscientes de los riesgos de la tecnología, buscarán educar a la Generación Beta en el uso responsable de estas herramientas:

“Como la generación de padres más conocedora de la tecnología, la Generación Z reconoce tanto los beneficios como los riesgos de la tecnología y se preocupa por la edad en la que sus hijos comienzan a involucrarse con ella“, apunta el estudio.

