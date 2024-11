Las funciones ya están disponibles en México.

HONOR estreno recientemente nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) a partir de una actualización en dos de sus celulares: HONOR 200 y HONOR 200 Pro.

Esta actualización, ya disponible en México, contempla tres diferentes funciones de IA:

Borrador IA

Ajuste de bokeh por IA

Traducción cara a cara con IA

Borrador IA de HONOR

Esta función la puedes encontrar en Galería y te permite poder borrar elementos o personas de una foto con solo un movimiento. Por ejemplo, realizando un circulo de aquello que quieres eliminar de tu composición.

Para acceder a Borrador IA, debes seguir los siguientes pasos:

Entra a Galería

Seleccionar la foto

Entrar en Goma IA

Realiza tu selección

Foto tomada con un HONOR 200.

Puedes seleccionar el elemento que deseas eliminar de dos maneras:

Selección inteligente

Selección Manual

Esta función de inteligencia artificial trabaja de forma híbrida, es decir, usa la IA del dispositivo, embebida en MagicOS 8, y la IA de la nube de Google Cloud.

Por lo que es necesario que tu dispositivo de HONOR tenga conexión a internet.

Antes y después. Foto tomada con un HONOR 200.

En cuestión de seguridad, la herramienta no hace uso de la IA generativa, lo que significa que aunque puedes eliminar elementos, no permite introducir objetos que no estaban originalmente en la imagen, así como manipular rostros.

Ajuste de bokeh por IA

Permite cambiar el foco de una foto, así como generar o acentuar el efecto bokeh (desenfoque). Un puntos importante en esta herramienta es que para usarla se debe haber tomado la foto en modo Retrato.

La función la puedes encontrar siguiendo estos pasos.

Entra a Galería

En la parte superior derecha encontrarás una “F” o apertura.

Selecciona en tu retrato dónde quieres colocar el foco

En la parte superior derecha encuentras esta herramienta. Antes y después.

Traducción IA de HONOR

Con esta función puedes traducir conversaciones al momento. La función se habilita en el apartado Asistente, y tienes la opción de colocar un acceso en la pantalla principal del dispositivo HONOR.

Honor 200.

También puedes cambiar entre voz de mujer y hombre.

Tienes dos opciones: Conversación para traducciones de una sola vía, y Cara a Cara para traducciones en diálogo simultáneo. En ambos modos la traducción es en texto y en voz.

Y cuenta con 10 idiomas: china, inglés, francés, alemán, español, italiano, ruso, turco, malayo y árabe.