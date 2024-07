¿Qué hacer si quedas atrapado en tu auto bajo el agua durante una inundación?

Al quedar bajo el agua en tu auto, primero busca salvar tu vida. Foto: Shutterstock

Así como se ha incrementado la fuerza de las lluvias, también lo han hecho las inundaciones, por lo que cada vez es más posible que quedes atrapado en el agua al circular en tu auto durante una inundación. Por eso, en Unotv.com te damos algunos consejos para sobrevivir.

Y es que no siempre es posible no salir ni conducir cuando llueve, así como también hay desbordamientos, deslizamientos de tierra e inundaciones que no avisan, pudiendo quedar atrapados en éstos sin alcanzar a actuar.

Aunque también hay ocasiones en que “le buscamos”, metiéndonos en lugares que ya tienen cierto nivel de agua. Ya en otra ocasión te hablamos sobre cómo circular por calles inundadas.

¿Qué hacer si quedo atrapado en el auto bajo el agua en una inundación?

Como ya mencionamos, a diferencia de cómo circular por una inundación, en esta ocasión te daremos algunas recomendaciones sobre qué hacer si los obstáculos sobre el camino, o el nivel del agua, te impiden seguir avanzando y quedas varado en medio del agua.

1. Planea

Una vez atrapado por el agua, lo primero que debes hacer es apagar el motor para impedir que le entre más agua y ahogarlo, pues sólo aumentarías los daños al forzar la máquina. Igualmente, si estaba apagado, no intentes prenderlo.

Si ya no puedes avanzar, pero el nivel del agua es bajo, pon el freno de mano para hacer un poco difícil que la corriente lo mueva.

Checa hasta dónde llega el nivel del agua:

Bajo : hasta el estribo, con un poco de entrada mojando los tapetes

: hasta el estribo, con un poco de entrada mojando los tapetes Medio : alcanzó los asientos y la mitad de la rueda

: alcanzó los asientos y la mitad de la rueda Alto: llega al tablero o más arriba

2. Actúa

En segundo lugar, aunque podría ser incluso simultáneamente con el anterior, es planear qué harás, pues si el nivel es bajo y puedes abrir la puerta, es momento de salir por el lado contrario a la corriente.

Si ya no puedes hacerlo porque el nivel es medio o alto, no alcanzas a abrir, o la corriente está muy fuerte, ponte el cinturón de seguridad para no lastimarte en caso de que otro coche choque contigo arrastrado por el agua, o ésta te lleve contra algún obstáculo. Prepárate para una posible apertura de las bolsas de aire en una colisión.

3. Reporta

Si lograste escapar del coche, una vez que estés a salvo reporta el incidente a tu seguro vial para hacer válida la cobertura, pues las reparaciones podrían salir caras. Especialistas sugieren no llamar a los servicios de emergencia si no estás herido, pues sólo les costará pasar hasta allá y quitarás la oportunidad a quien los necesite.

4. Escapa

Mientras que el cuarto consejo, es ya tu escape, pues el coche no tardará mucho en llenarse de agua y tampoco puedes saber dónde terminarás si el agua empieza a moverlo. Si las ventanas no están cubiertas todavía, abre una e intenta salir por ahí.

Ahora que si tu auto cayó en un cuerpo de agua, ya sea río o lago, antes de intentar escapar, espera a que se nivele la presión al interior de la cabina con la del exterior, lo que será en algunos segundos tras llegar al fondo, e intenta abrir la puerta, si no se puede, hazlo por la ventana.

Sin embargo, ya sea que sigas al aire libre o sumergido, en flotación, tu coche siempre quedará con el frente hacia abajo por el peso del motor, así que si no tienes de otra, rompe el medallón trasero. Lo ideal es hacerlo con las varillas de las cabeceras del asiento, aunque también podrías usar un zapato o algún objeto duro y, de preferencia, puntiagudo.

Recuerda que, ya sumergido, si la cabina no está llena por completo, el aire hará que el agua entre con fuerza al romper alguno de los vidrios.

En tanto que, si no logras romper el cristal, algunos modelos permiten acceder a la cajuela retirando los asientos traseros, donde encontrarás una palanca para abrir desde el interior, a manera de salida de emergencia.