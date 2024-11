¡Cuidado con correos o mensajes que se hagan pasar por Netflix! | Foto: AFP

Netflix, plataforma de entretenimiento vía streaming, advirtió por la existencia de correos electrónicos o mensajes de texto (SMS) que suplantan la identidad de la empresa para obtener información sensible del usuario, tales como su contraseña o forma de pago.

En septiembre de este año, la empresa de ciberseguridad Kaspersky advirtió que estas vulneraciones mediante estrategias de “phishing” derivan en el robo de las cuentas de Netflix para, posteriormente, ser vendidas en foros clandestinos.

¿Recibiste un email o mensaje de Netflix? ¡Mucho cuidado!

A través de un comunicado en el Centro de Ayuda de Netflix, se advirtió por emails o mensajes sospechosos o de suplantación de identidad de la empresa de streaming.

“Si recibes un email o mensaje de texto (SMS) en el que se te pide el email de tu cuenta de Netflix, tu número de teléfono, tu contraseña o tu forma de pago, lo más probable es que no provenga de Netflix”. Centro de Ayuda de Netflix

Al respecto, la compañía de entretenimiento aclaró que nunca solicitará información personal por correo electrónico o mensaje de texto, incluyendo:

Número de una tarjeta de crédito o débito

Detalles de cuenta bancaria

Contraseña de Netflix

La compañía tampoco solicita pagos por medio de otro proveedor o de un sitio web externo, de acuerdo con el centro de ayuda oficial del portal de películas y series.

Recomendaciones para no caer en estafas a nombre de Netflix

Netflix recomendó a sus usuarios que, de recibir un mensaje o correo que vincule a una URL que no reconozca, no debe entrar en ella. “Si ya lo hiciste, no ingreses ninguna información en el sitio web que abriste”, dice la empresa.

Estas son algunas recomendaciones específicas ofrecidas en el Centro de Ayuda de la plataforma para evitar en estafas:

Si tienes dudas, no hagas clic y, en su lugar, dirígete directamente al sitio web de la empresa

Nunca envíes información confidencial personal o financiera en un email

Comprueba la dirección del remitente para verificar si parece legítima

Desde un navegador en una computadora, desplázate sobre los vínculos para ver la URL antes de hacer clic en ellos

Asegúrate de que los vínculos redirijan a las páginas que corresponda en cada caso

Instala software antivirus para ayudarte a proteger tus dispositivos e información personal

Fuente: Centro de Ayuda de Netflix

Además, la compañía emitió una serie de pasos sobre cómo reaccionar a un email o mensaje sospechoso:

¿Qué hacer ante un email sospechoso?

No hagas clic en ningún vínculo ni abras ningún documento adjunto Reenvía el email al correo: phishing@netflix.com Elimina el email

Netlix aclaró que si se rechaza el email reenviado, significa que la plataforma ya recibió una copia de ese mensaje de suplantación de identidad (phishing). “No hace falta que hagas nada, solo elimina el email o mensaje”, remató.

¿Cómo reaccionar ante los mensajes de texto?

Además de no abrir el enlace anexado al mensaje de texto, Netflix recomienda a los usuarios reenviarle cualquier SMS sospechoso. Este es el procedimiento recomendado por la empresa para dispositivos Android:

Mantén presionado el mensaje que deseas reenviar Toca Reenviar mensaje Toca la flecha para reenviar Ingresa phishing@netflix.com Selecciona la dirección que acabas de ingresar Toca Enviar Elimina el mensaje

También existe un procedimiento específico de reenvío y eliminación del SMS a través de iPhone, iPad, iPod Touch, advirtiendo la posibilidad de que se apliquen tarifas de mensaje de texto.

Mantén presionado el mensaje que deseas reenviar Toca Más… y la flecha para reenviar Ingresa phishing@netflix.com Toca Enviar Elimina el mensaje

Netflix insiste en no entrar a ningún link ni ingresar información personal bajo ninguna circunstancia, así como hacerle saber en caso de cualquier posible intento de estafa a su correo electrónico.

¿Qué hacer si ya entraste al link o diste tu información?

En caso de haber entrado por accidente a una URL sospechosa o haber entregado información, Netflix recomendó al usuario afectado cambiar su contraseña por una “nueva, segura y exclusiva”.

“Actualiza tu contraseña en cualquier otro sitio web o app en los que usabas la misma combinación de email y contraseña”, complementó el servicio de streaming.

El comunicado del Centro de Ayuda también precisó que lo mejor es no usar las mismas combinaciones de email y contraseña para ningún sitio web o app.

Finalmente, se aconsejó comunicarse con la institución financiera en cuestión si se ingresó alguna información de pago, pues pudo haberse visto afectada.

“Reenvía el mensaje a phishing@netflix.com siguiendo los pasos detallados anteriormente”, remató Netflix.