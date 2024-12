¿Qué es y para qué sirve el Samsung Galaxy Ring? | Fotos: Samsung

Samsung, marca coreana de tecnología, incorporó inteligencia artificial (IA) en celulares como el Galaxy S24 y otros dispositivos; sin embargo, también lanzó el Galaxy Ring, un anillo inteligente que monitorea la salud de los usuarios.

¿Qué es el Samsung Galaxy Ring y por qué considerarlo para el monitoreo de la salud?

El Samsung Galaxy Ring es un anillo inteligente cuya función principal es monitorear la salud del usuario, de acuerdo con la descripción oficial de Samsung.

René Castillo, Head of Division de Mobile eXperience (MX) en Samsung Electronics México, destacó en entrevista con Unotv.com que este dispositivo ayuda al usuario a recordar la importancia de monitorear su salud.

“La inteligencia artificial nos permite llevar un buen monitoreo de temas de salud, que van desde medidas, peso, presión arterial y el sueño, que es algo importante y a veces no le prestamos mucha atención”. René Castillo, Samsung

El Galaxy Ring funciona en conjunto con la aplicación Samsung Health, compatible con dispositivos Android en general, que lleva mediciones de nutrición, ejercicio, sueño, ciclos menstruales, presión arterial y pulsaciones, entre otros aspectos de la salud del usuario.

En este sentido, el anillo se conecta automáticamente con el celular y, debido a que no tiene una pantalla para interactuar o recibir notificaciones, tiene una batería que dura hasta cinco o siete días, según René Castillo.

“Te lo pones y prácticamente te olvidas y puedes estar monitoreando en la aplicación cómo dormiste, cómo va tu tu actividad física y te da consejos“, dijo el especialista de Samsung.

El Galaxy Ring puede detectar si la persona tuvo poca actividad el día anterior y aconseja aumentar la intensidad; también alerta que el usuario durmió menos basado en las pulsaciones que recibe el dispositivo.

Cabe destacar que, según Castillo, las estadísticas brindadas por el anillo y la aplicación sirven en consultas médicas. “Vas a ver al doctor y le quieres compartir cómo has estado durmiendo, cómo has estado haciendo ejercicio y si no te acuerdas de algo, puedes hacer un reporte en la app y compartirlo”.

¿Es lo mismo que un smartwatch?

Aunque el Galaxy Ring, y otros anillos de monitoreo de salud, cumple con una función similar a la de un smart watch o una smart band, este dispositivo destaca por su comodidad, según el experto.

“Hay muchos usuarios a los que no les gusta dormir con un reloj, puede ser incómodo; el anillo es un device muy cómodo para poder dormir”. René Castillo, Samsung

Por otro lado, aseguró que los deportistas de alto rendimiento no pueden usar un reloj mientras practican su actividad, por lo que el anillo les permite monitorear su salud al hacer ejercicio.

“Lo que queremos es que seamos más conscientes en los temas de salud“, por lo que Samsung no desaconseja el uso simultáneo del Galaxy Ring y un reloj inteligente, sino que se recomienda usar los dispositivos de la manera que mejor se acomode al usuario.

¿Cuál es la principal ventaja del Galaxy Ring con IA?

René Castillo destacó que la principal ventaja del Galaxy Ring es tanto la posibilidad de usarlo en distintos escenarios a manera de un accesorio cotidiano como la exactitud de las mediciones.

“Las mediciones son muy exactas (…) cuidamos mucho que nuestras mediciones sean lo más exactas posible y pasan por un proceso muy extenso de mediciones científicas, entonces esa es la principal ventaja: es un device muy cómodo y con un exactitud casi del 100%”. René Castillo, Samsung

Pero para que este dispositivo funcione con la exactitud deseada, éste debe ser de la talla específica del usuario que desee usarlo.

Sin embargo, el anillo inteligente no es de la talla común del resto de anillos convencionales, por lo que las tiendas Samsung cuentan con un kit en el que el usuario puede medirse el anillo o, si lo ordena por internet, puede recibir el kit de tallas de manera gratuita.

“Ya que se reciba el kit y esté seguro de su talla, podrá realizar la compra”, de acuerdo con el Head of Division de Mobile eXperience (MX) en Samsung Electronics México.

¿Cuánto cuesta este anillo inteligente?

El Galaxy Ring salió a la venta en México en octubre, luego de que fuera presentado en diferentes oportunidades como el Mobile World Congress (MWC) 2024 de Barcelona.

Precio del Samsung Galaxy Ring Costo: $7,999.00 (pesos mexicanos)

$7,999.00 (pesos mexicanos) Tallas: 5 a 13

5 a 13 Incluye: Estuche de carga y cable USB

Estuche de carga y cable USB ¿Dónde comprar? Tiendas digitales o físicas de Samsung

Cabe destacar que el Galaxy Ring no es el único dispositivo de Samsung con inteligencia artificial, ya que sus celulares, tales como el Galaxy S24, tiene distintas funciones de IA.

Como parte de la llamada Galaxy AI, se incorporó Google Circle to Search, una función que consiste en seleccionar un elemento en pantalla para mostrar una búsqueda avanzada al respecto.

La nueva gama de smartphones también permitE traducir llamadas, mensajes e indicaciones en tiempo real para que el usuario pueda comunicarse con personas de otras partes del mundo y que hablen otro idioma.

Además el Samsung Galaxy S24 Ultra ofrece un editor con inteligencia artificial que permite quitar elementos de una fotografía, además de modificar la luz y la calidad de la fotografía.

Finalmente, en materia de Salud, la IA permite a estos celulares monitorear el sueño y desarrollar planes de productividad personalizados.