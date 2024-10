TikTok enseña a docentes herramientas para la educación. FOTO: Getty Images

La plataforma TikTok ha lanzado un programa dirigido a docentes para que puedan aprovechar el potencial de la red social con #AprendeEnTikTok, “Docentes con liderazgo digital”, te contamos de qué va en Unotv.com.

Con más de 10 mil docentes que se unieron al programa piloto en América Latina tan solo en el primer año de su implementación, el programa va dirigido a todos los maestros que quieran hacer uso de la plataforma de TikTok y conectar de nuevas maneras con sus alumnos.

Laura Reyna, gerente de Asuntos Públicos para TikTok Latinoamérica, comentó a UnoTV que más del 90% de los profesores de los 10 mil que se unieron al piloto, dijeron que consideraban a TikTok como una herramienta educativa, más no una plataforma de entretenimiento.

La proximidad y la viralidad de TikTok ha ayudado a que se unan al programa docente de diferentes edades, aunque el promedio se mantiene entre los 30 a 45 años, el más joven registrado hasta el momento de esta nota es de 28 años y el más grande de 69 años.

Aunque en su mayoría se componen de personas con licenciatura, también hay maestros con diferentes posgrados como maestría y doctorado.

“Por un lado, este interés de las personas en usar TikTok para aprender, no solamente como herramienta de entretenimiento, sino de educación. Desde una receta hasta uno historia chiquita… el aprendizaje puede ser muy divertido”. Laura Reyna, gerente de Asuntos Públicos para TikTok Latinoamérica.

Reyna nos comparte que se buscó a un aliado, una organización que pudiera ayudar a enseñar cómo hablarles a los docentes.

“Enseñarles a usar TikTok para la educación pasa por alfabetización digital”. Laura Reyna, gerente de Asuntos Públicos para TikTok Latinoamérica.

Cita el caso que ocurrió durante la pandemia por el COVID-19, donde profesores y maestros de diferentes partes del mundo tuvieron que migrar a dar clases en línea, lo que a muchos los hizo ver la necesidad de aprender a usar otras herramientas para acercarse a los estudiantes.

“No aliamos con Movimiento STEM+ que es una organización que tiene mucho tiempo trabajando con los sistemas, herramientas y las habilidades STEM, no solo para estudiar STEM sino también habilidades para la vida. Las herramientas STEM se necesitan de manera transversal…”. Laura Reyna, gerente de Asuntos Públicos para TikTok Latinoamérica.

Expone que las habilidades STEM se requieren en todas las disciplinas, por lo que son necesarias para los docentes con liderazgo digital.

Aunque hasta el momento, el 80% del programa ha sido implementado en México, ya hay pilotos en otras partes de Latinoamérica.

Incluso hay miras a tener el aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en este tipo de curso, así como de Universidades y otras organizaciones.

Desde los primeros mil educadores inscritos al programa, hubo una colaboración con la SEP, con la cual buscan tener más relación en la extensión de este programa.

Programa Aprende en TikTok gratis

Se une el mundo del entretenimiento y el aprendizaje en una plataforma con presencia en gran parte del mundo.

“El programa Aprende en TikTok tiene un curso de 8 horas. ¿Por qué son tantas horas? porque va pensado al docente que no tiene idea de la plataforma. Viene tal cual desde cómo descargar la aplicación y todo paso por paso”. Laura Reyna, gerente de Asuntos Públicos para TikTok Latinoamérica.

Para los más experimentados, tienen la facilidad de saltar los pasos del curso que ya saben manejar.

Hay versión sincrónica o versión autodirigida, para que el curso pueda realizarse al propio paso del profesor sin mayores presiones.

Al final del curso gratuito, para graduarse se realiza un TikTok.

“Hay docentes que lo han tomado y que dicen: ‘yo me quiero volver creador y quiero ser la siguiente Sara Benítez, pero de las matemáticas’. Ha habido quienes solo han querido entender la plataforma y terminan por pedir a los estudiantes que su trabajo final sea un TikTok en lugar de una presentación de PowerPoint, o simplemente buscan saber cómo guiarse y usar la plataforma de manera segura porque hay muchos… que se suben al coche del internet sin haber tomado clases de manejo, sería la clase de manejo para los profesores”. Laura Reyna, gerente de Asuntos Públicos para TikTok Latinoamérica.

Certifican a profesores TikTok. FOTO: TikTok y Movimiento STEM+

Para quienes toman el curso hay un certificado de graduación de Movimiento STEM+, pero se espera que conforme vaya avanzando el programa existan más oportunidades para docentes.

Cabe señalar que la seguridad en TikTok es un tema importante a tratar.

“El curso tiene, incluso la guía tiene una parte de seguridad y justamente, hay ejercicios de cómo manejar la desinformación en términos de: ‘detente, piensa, actúa’, y en la plataforma como tal, somos bastante transparentes en torno a nuestras políticas”. Laura Reyna, gerente de Asuntos Públicos para TikTok Latinoamérica.

Con apoyo de algunos medios y agencias como Animal Político y AFP, en la plataforma hay moderación sobre la desinformación.

Además, nos adelantan que en el curso se puede aprender a moderar los comentarios en cada video.

Guía para docentes sobre el uso de TikTok

Los profesores que prefieran una versión más ágil o no se puedan conectar directamente al curso, también pueden acceder a la guía desarrollada directamente por TikTok y Movimiento STEM+ con la que podrán aprender:

Cómo empezar a usar TikTok

Crear un perfil

Comprender más sobre alfabetización y liderazgo digital

Consultar cuáles son y cómo utilizar las herramientas que TikTok ofrece para apoyo en la práctica docente

Paso a paso para crear un video de TikTok para su clase

Esta guía cuenta con información sobre el bienestar digital, la cual ayuda a los estudiantes a tener una experiencia segura y que sean capaces de identificar los diversos peligros a los que se pueden enfrentar durante su experiencia.

Si te interesa el programa y deseas saber más sobre el mismo, puedes visitar:

Sari y la historia chiquita

Sara Benítez es una historiadora de la Universidad Iberoamericana que ha aprovechado TikTok desde 2018 para compartir contenido de temas históricos de manera divertida en pequeños cortos.

La maestra en Artes Visuales enfocada en Fotografía en la UNAM ha resaltado tanto en sus videos que han llegado a tener hasta 3 millones de reproducciones con el canal historiachiquita en TikTok.

Al compartir su experiencia, Sara nos comenta que “al final hay que entender que esta plataforma educativa está ayudando a que el estudiante también aprenda viendo hacia el futuro y que estos estudiantes tengan habilidades para que más adelante puedan sobrevivir en una sociedad que tiene que echarse mano de las herramientas digitales”.

En su día a día como docente en la Universidad Iberoamericana y en la UNAM, Sara también les enseña a los estudiantes a utilizar plataformas digitales como TikTok y las IA, al tiempo que ella se adapta y aprende a utilizar la inteligencia artificial.

“Hay que entender que TikTok se ha convertido en una herramienta muy importante en la educación, tanto media superior como superior, porque no solamente es para los estudiantes, sino para los docentes. Es una herramienta para que el docente pueda conectar con su alumnado”. Sara Benítez, historiadora docente.

Comenta que a pesar de que muchos alumnos pueden tener una interacción directa con las profesoras y profesores en las aulas, muchos de ellos aprenden de manera más fácil con canciones, con trends, con imágenes, animaciones o plantillas, contenidos que logran afianzar lo que se ve dentro de las clases.

En su caso particular, Sara no solo comparte videos cortos en historia chiquita, imparte “Investigación aplicada a la producción”, donde les enseña a sus estudiantes a producir productos audiovisuales, además también es profesora de la clase “Técnicas para la divulgación de la disciplina histórica” donde comparte parte de estas herramientas digitales para poder acercar la disciplina histórica con esas personas que puede que no se sientan tan afines al conocimiento de la historia.

Aunque el contenido de la maestra es más consumido en México, tiene impacto en diferentes partes del mundo tanto para hispanohablantes como para habitantes de otras latitudes que hablan otros idiomas, con el apoyo de la traducción simultánea.

“En realidad esto del idioma no es un problema, y quienes no hablan el idioma… la herramienta de la traducción simultánea de TikTok es maravillosa…”. Sara Benítez, historiadora docente.

La belleza de la historia es compartida en boca de Sara pensada también desde su propia realidad unos años atrás, pues no comenta que se recuerda hace un tiempo y considera que si hubiera tenido acceso a esos videos divertidos de historia en TikTok habría descubierto mucho antes lo hermosa que es la historia.

“El maestro que no platique con sus alumnos, que no quiere aprender de quienes son ellos, de cómo viven, de cómo es su generación, al final son los maestros que se quedan en el pasado y son los que hacen aburrida la historia o la ciencia que están estudiando”. Sara Benítez, historiadora docente.

Por su parte, Laura Reyna menciona que actualmente, en TikTok se trabaja a nivel global para tener mayor contenido de calidad en todos los sentidos.

Este avance en la parte educativa buscará expandirse y llegar a más docentes que a su vez compartirán y enseñarán a los estudiantes con nuevas herramientas sobre la plataforma.