Frío matutino y posible lluvia nocturna en CDMX para este lunes 29 de diciembre

Frío y posible lluvia en CDMX para este lunes 29 de diciembre. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que, para este lunes 29 de diciembre, el clima seguirá frío y parcialmente nublado por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado y con nubosidad, lo que eleva la probabilidad de lluvia en la Ciudad de México.

Los amaneceres fríos persisten especialmente en las zonas altas, donde este lunes 29 de diciembre se prevén bancos de niebla. La estimación mínima de temperatura para la capital es de 7 a 9 °C; para Toluca, en el Estado de México, el pronóstico estima una mínima de entre 1 y 3 °C.

Por la tarde, en la Ciudad de México la estimación máxima de temperatura es de 21 a 23 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 18 a 20 °C. Para ambas entidades se prevén lluvias aisladas, especialmente hacia la noche.

De igual forma, para este lunes 29 de diciembre se esperan rachas de viento provenientes del noreste con velocidades de 15 a 30 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Ante esta temporada de frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a cubrir nariz y boca, usar ropa abrigadora, ingerir alimentos ricos en vitamina A y C, así como a evitar cambios de temperatura.

