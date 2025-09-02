Se forma la depresión tropical Doce-E; causará lluvias de Guerrero a Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Este lunes a las 21:00 horas se formó la depresión tropical Doce-E en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ubicándolo a 230 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Asimismo, se prevén lluvias intensas en al menos cuatro estados, mientras que registra vientos máximos sostenidos de 55 km/h con rachas de 75 km/h, con dirección a la península de Baja California.

¿Cuál es el pronóstico con la depresión tropical Doce-E?

De acuerdo con el SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la depresión tropical Doce-E se formó este lunes en el océano Pacífico, localizada a 230 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 240 km al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

Agregó que registra vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h, mientras que sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias, rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2 a 3 metros en:

Lluvias intensas: Jalisco Colima Michoacán

Lluvias muy fuertes: Guerrero



Foto: Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos

De igual forma, en cuento a su trayectoria, el pronóstico es que continúe paralelo a Colima, Jalisco y Nayarit, ya como tormenta tropical, pasando por la tarde del miércoles por Cabo San Lucas, para dar vuelta y seguir sobre Baja California Sur entre el jueves y el viernes, cruzando a Sonora el sábado.

Sin embargo, de acuerdo con los modelos del SMN y el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC, en inglés) el sistema meteorológico evolucionará hasta tormenta tropical para después desaparecer sobre Sonora.

Riesgos y recomendaciones de Protección Civil

Por otro lado, la Conagua advirtió que las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y granizo, lo que aumenta el riesgo de inundaciones, deslaves y encharcamientos en zonas bajas. Los vientos también podrían provocar caída de árboles y anuncios publicitarios.

La población de los estados afectados debe seguir los avisos del SMN y de Protección Civil, y extremar precauciones por el viento y el oleaje elevado.