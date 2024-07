Día Internacional de la Luna: ¡celébralo con cinco cuentos fantásticos!

El 20 de julio de 1969 el hombre pisó por primera vez la Luna, desde entonces cada año en la misma fecha se celebra no sólo el aniversario de la hazaña humana, sino también la existencia del satélite natural de la Tierra. Para conmemorar el Día Internacional de la Luna 2024, te presentamos cinco fantásticos cuentos sobre la Luna.

La Luna errante era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en la inmensidad del universo, no estamos solos. Su presencia era un consuelo para las almas perdidas, una guía para aquellos que buscaban su lugar en el cosmos”

“En un rincón del universo, lejos del resplandor del Sol y del bullicio de las estrellas, vagaba una luna solitaria. No era como las demás lunas, que orbitaban planetas con gracia y precisión. La Luna errante era libre, sin ataduras, surcando el cosmos a su antojo.

“Cuenta la leyenda que hace mucho, mucho tiempo, existía un bosque al que la Luna no quería iluminar y donde se escondía para que nadie la pudiese mirar. Las noches eran oscuras, pues ni siquiera las estrellas se querían asomar. Allí vivía una familia de lobos, todos blancos como la nieve, bueno, todos menos el pequeño de la camada, al que se conocía como Patas Negras, pues sus pequeñas patas eran negras como el carbón.

Patas Negras no sólo se diferenciaba de sus cuatro hermanos por sus oscuras piernas. Él era un lobo al que no le gustaba estar todo el día jugando y correteando, era un animal muy curioso, a quien no le daba miedo la oscuridad.

Una noche, en la que Patas Negras andaba investigando, le pareció ver un pequeño destello de luz sobre el oscuro lago. Alzó la vista y descubrió algo en el cielo. Como no podía verlo bien, se subió a una colina y allí comenzó a aullar.

Con tanto ruido, la Luna decidió asomarse para ver quien la intentaba llamar. Patas Negras quedó fascinado por la belleza de la Luna y con sus aullidos le regalo su eterna amistad. Y así, noche tras noche, el lobo subía a la colina para aullar a la Luna.

Las noches de Luna llena, la Luna le sonreía, para mostrar al joven lobo, lo feliz que le hacía su compañía. Todos pensaban que Patas Negras era muy raro, pues nadie entendía que se pasase toda la noche sólo, frente a la luna, aullando. Aunque nadie se quejaba de la preciosa luz que, cada noche, la Luna les regalaba. Al joven lobo no le importaba lo que los demás pensaran, la Luna era su amiga y eso era lo único que a él le importaba.

Una noche, Patas Negras no pudo ir a su cita con la Luna. Estaba un poco enfermo y su madre le dijo que debía quedarse en la madriguera, para descansar y recuperarse. La Luna, al no ver a su amigo el lobo, se puso muy triste y se cubrió de nubes.

Así, pasaron varias noches, la oscuridad volvió al bosque y los lobos no sabían porque la Luna escondida ya nunca les sonreía. Cuando Patas Negras se recuperó, volvió a subir a la colina para aullar a su buena amiga la Luna. Ésta, al darse cuenta de que el pequeño lobo había vuelto, decidió apartar a las nubes para poder ver a su amigo del alma.

Todos los lobos se dieron cuenta de que, gracias a Patas Negras, la Luna sonreía de nuevo y, con sus reflejos, las noches ahora eran mucho más hermosas. Fue así como todas las manadas de lobos del bosque conocieron la historia de Patas Negras y cómo, con sus aullidos, se iluminaban las noches más oscuras.

Un día, alguien preguntó al joven lobo cómo consiguió que la Luna le regalase su luz. Patas Negras contestó:

– “La encontré escondida y con mucho cariño la cuidé. La aullé para que supiera que era su amigo y así, sin más, nació nuestra amistad”–

Dicen que, desde los tiempos de Patas Negras, siempre se escucha a un lobo aullando a la Luna llena”.

Beatriz de las Heras García en “Cuentos y recetas” (2017)