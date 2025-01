El humor tiene que ser políticamente incorrecto: Trino y sus “Crónicas Marcianas”

El reconocido caricaturista José Trinidad Camacho, mejor conocido como Trino, regresa con una nueva edición de su icónica serie de tiras cómicas “Crónicas Marcianas”, compilación que recoge trabajos publicados entre 2003 y 2005.

En entrevista con Unotv.com, el monero habló sobre el proceso detrás de esta publicación, la evolución de su humor a lo largo de más de cuatro décadas y la polémica cultura de la cancelación que enfrenta actualmente el gremio de comediantes y humoristas.

“Estoy muy contento, presentando un nuevo hijo. Así les digo yo a los libros. Este volumen es especial porque es la primera vez que sale bajo el sello de Aguilar. Es una recopilación de tiras que se publicaron en un periódico, por lo que mucha gente no tuvo acceso a ellas en su momento”, comentó Trino, quien lleva más de 30 años ilustrando situaciones sociales y políticas del país con su característico humor ácido.

El autor reconoció que algunas de sus tiras pueden ser vistas hoy como “políticamente incorrectas”, pero defendió la importancia de mantener la esencia del humor como un ejercicio de crítica y reflexión social. “No hay ninguna tira que haya sacado por cuestiones de filtros. Están como son, con el contexto de su época”, señaló.

En cuanto a la cultura de la cancelación, Trino aseguró que existe una delgada línea entre la corrección política necesaria para evitar estereotipos y la censura que coarta la libertad creativa. “Creo que el humor tiene que ser políticamente incorrecto, porque si no, se convierte en algo plano que no nos da risa”, afirmó.

El monero recordó que algunas de sus obras más polémicas, como “La Tetona Mendoza”, han sido objeto de críticas tanto de sectores conservadores como de grupos progresistas. Sin embargo, defendió que el personaje es una figura empoderada y adelantada a su tiempo. “La Tetona Mendoza es la más matriarcal de todas. Es una verdadera power girl desde que comenzamos a publicarla en los 80”, aseguró.

Trino también reflexionó sobre cómo la tecnología, específicamente la inteligencia artificial, está transformando los procesos creativos. Aunque ve ventajas en el uso de IA para tareas específicas, sostiene que el humor auténtico es algo que las máquinas no pueden replicar.

“La inteligencia artificial no es un peligro porque el antídoto es el humor. El día que Alexa cuente un chiste con jiribilla y bote pronto, me voy a preocupar. Pero el humor tiene esta inteligencia que sorprende, que rompe con lo establecido. Eso no se puede automatizar”.

Trino