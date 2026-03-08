8 de marzo: las actuaciones que hicieron historia en el deporte femenil mexicano

GENERANDO AUDIO...

8 de marzo: las ocho mayores hazañas del deporte femenil mexicano

Cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer también es una oportunidad para reconocer el impacto que las atletas mexicanas han tenido en el deporte nacional e internacional. A lo largo de los años, mujeres de distintas disciplinas han logrado resultados que marcaron la historia del país, desde medallas olímpicas hasta títulos mundiales y récords en competencias de alto nivel. Aquí te dejamos las ocho mayores hazañas del deporte femenil mexicano.