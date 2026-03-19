América avanza a cuartos en Concachampions, pero con muchas incógnitas sobre su rendimiento

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Raphael Veiga desconcertado con el accionar del América. Imago 7

El América avanzó a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras empatar 1-1 con Philadelphia Union en el Estadio Ciudad de los Deportes, logrando un marcador global de 2-1. A pesar de que el equipo de André Jardine aseguró su pase, el segundo tiempo dejó varias interrogantes, ya que el conjunto azulcrema sufrió más de la cuenta y no mostró el mismo dominio que en la primera mitad. El próximo reto para las Águilas será Nashville SC, equipo que eliminó a Inter Miami de Lionel Messi.

El partido comenzó favorable para el América, que impuso condiciones desde el inicio. A los seis minutos, Rodrigo Dourado anotó de cabeza tras un tiro libre desde la izquierda, colocando el 1-0 y ampliando la ventaja global a 2-0. Con este gol, las Águilas se sintieron cómodas y controlaron el ritmo del encuentro, generando más opciones para aumentar la diferencia. Sin embargo, un gol anulado de Alejandro Zendejas y una gran intervención de Rodolfo Cota evitaron que Philadelphia descontara en la primera parte.

El segundo tiempo fue todo lo contrario. Philadelphia, con un penalti convertido por Jesús Bueno al minuto 48, igualó el marcador 1-1 y comenzó a presionar fuertemente al América. Los locales no lograron recuperar el control del balón y dejaron escapar varias oportunidades de contraataque. A pesar de los esfuerzos de Jardine al realizar tres cambios, el equipo mexicano no pudo retomar la posesión ni generar peligro en ofensiva, terminando el partido con un empate que, aunque les dio la clasificación, mostró deficiencias en el juego colectivo. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM