América no levanta cabeza: derrota ante Juárez y lesión de Dávila complican la crisis

Las Águilas en crisis en el Clausura 2026. Imago 7

América sufrió su cuarta derrota en el Clausura 2026 tras caer 2-1 ante FC Juárez en la jornada 9, prolongando así su crisis de resultados. El partido comenzó con un gol temprano de Jairo Torres a los 5 minutos, validado por el VAR, lo que dejó a las Águilas con pocas oportunidades para reaccionar. A pesar de que Álex Zendejas igualó el marcador al minuto 69, América no pudo mantener la paridad y sufrió una nueva derrota tras el gol de Guilherme Castilho en el tiempo de compensación, cuando las Águilas ya no podían responder.

A esta dolorosa derrota se sumó la lesión de Víctor Dávila, quien se lastimó la rodilla en el primer tiempo y tuvo que ser sustituido en el minuto 39. Esta baja podría complicar aún más la situación para el equipo de André Jardine, que se encuentra fuera de la zona de Liguilla con 11 puntos, en el lugar 9 de la tabla. Mientras tanto, Juárez sube al puesto 12 con 10 unidades. América sigue sin encontrar rumbo y las exigencias de su afición crecen cada vez más. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM