América pega primero en Honduras y toma ventaja ante Olimpia en Concacaf

Ramón Juárez fue el héroe azulcrema. Imago 7

América sacó un triunfo clave como visitante al vencer 2-1 a Olimpia en la ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup. En un partido cerrado y con pocas opciones claras, el conjunto azulcrema encontró la diferencia a balón parado, primero con un gol de Víctor Dávila antes del descanso y después con un tanto decisivo de Ramón Juárez en la recta final.

Los catrachos fueron los primeros en generar peligro con Benguche como su hombre más incisivo al frente. El 9 dio un par de avisos que preocuparon a la zaga americanista que no encontraba la forma de marcarlo. Pese a eso, fueron los de Coapa quienes pegaron primero. En un tiro de esquina, Víctor Dávila se encontró con una pelota que la zaga local no pudo reventar y de izquierda, sacó un balazo que adelantó al ave en el Chelato Ucles y le permitía irse en ventaja al descanso.

Para el segundo tiempo, Olimpia reaccionó muy pronto. Jorge Álvarez frotó la lámpara y de tres dedos le pagó desde fuera del área. Malagón voló, pero no pudo hacer nada para evitar el golazo de los locales que salieron a presionar desde que rodó la pelota. Pero aparecería Juárez para en un rebote dar el triunfo a las Águilas.

El resultado le permite al equipo mexicano regresar a casa con ventaja en la serie y depender de sí mismo para sellar el pase en la vuelta.