América vence a Philadelphia Union, pero pierde a Malagón por lesión en Concachampions

Costosa victoria del América en Concachampions. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El Club América comenzó con el pie derecho los octavos de final de la Concacaf Champions Cup al derrotar 1-0 a Philadelphia Union en el Subaru Park, lo que les otorga una ligera ventaja para el partido de vuelta. A pesar de ser visitantes, las Águilas impusieron condiciones durante varios pasajes del partido y fueron las primeras en abrir el marcador gracias a una jugada combinada entre Brian Rodríguez y Raphael Veiga, quien con un potente disparo venció al arquero rival.

Sin embargo, antes de que finalizara la primera mitad, el América sufrió una baja importante cuando Luis Ángel Malagón tuvo que abandonar el campo por una molestia en el tobillo, lo que preocupó al banquillo azulcrema. En la segunda parte, Philadelphia Union tomó el control del juego, aumentando su presión sobre la defensa del América, que tuvo que defender su ventaja con mucho esfuerzo. A pesar de las oportunidades del equipo local, el marcador no se movió.

Con esta victoria, el América regresa a casa con un valioso resultado en su visita a Filadelfia. El próximo partido de vuelta se jugará el martes 18 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde las Águilas buscarán sellar su clasificación a la siguiente ronda de la competencia.