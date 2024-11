Las inundaciones devastaron Valencia. Foto: Reuters

Los partidos de la primera división española Valencia vs Real Madrid y Villarreal vs Rayo Vallecano, previstos para este fin de semana, fueron aplazados a petición de LaLiga a la Federación Española de Fútbol (RFEF) debido a las inundaciones que devastaron la región de Valencia.

LaLiga informó del aplazamiento asimismo de los partidos de segunda división que debían tener lugar en zonas afectadas por las inundaciones que han causado al menos 95 muertos en el este del país: Castellón vs Ferrol, Eldense vs Huesca y Levante vs Málaga.

“Ante la solicitud realizada ayer miércoles a la RFEF de aplazar los encuentros de la jornada 12 de LALIGA EA SPORTS y de la jornada 13 de LALIGA HYPERMOTION que debían jugarse en la Comunidad Valenciana durante este fin de semana, LALIGA informa de que la jueza de Competición ha fallado favorablemente a dicha solicitud”, indicó la instancia rectora del fútbol profesional en España.

También se posponen los encuentros de las categorías femeniles de futbol, aceptando, en lo que respecta a competiciones profesionales, lla solicitud de aplazamiento del Valencia Féminas vs RC Deportivo y del Real Madrid CF vs Levante UD de la Liga F.

La Federación Española ya había aplazado los partidos que debían disputar el Valencia y el Levante esta semana en Copa del Rey, una competición organizada por la propia RFEF.

LaLiga emplazó a los clubes afectados a buscar unas nuevas fechas en que puedan disputar los partidos aplazados.

El Real Madrid, único de los cuatro equipos que disputa competición europea esta temporada, es segundo en el campeonato por detrás del FC Barcelona, mientras que el Valencia es colista.

Las inundaciones en la región de Valencia, en el este de España, han causado al menos 95 fallecidos y numerosos desaparecidos, además de cuantiosos daños materiales. El gobierno español decretó tres días de luto a partir del jueves.

Antes del inicio del resto de partidos correspondientes a la duodécima fecha de LaLiga se guardará un minuto de silencio.