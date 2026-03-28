Así luce el renovado Centro de Alto Rendimiento de México para el Mundial 2026

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Así es el nuevo CAR de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026 | Claro Sports

El Centro de Alto Rendimiento de la selección mexicana fue actualizado con una inversión de 390 millones de pesos para adecuarse a los estándares de FIFA como base de concentración. Las mejoras incluyen nuevos hoteles, un gimnasio renovado, un comedor ampliado y áreas de recuperación con tecnología especializada. Este espacio será fundamental en la preparación del equipo dirigido por Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, ya que cuenta con la capacidad de albergar hasta cuatro selecciones y brindar condiciones óptimas para el rendimiento de los jugadores. Lee la nota completa y mira el video, AQUÍ.