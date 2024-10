El Gran Premio de México 2024 comienza oficialmente el viernes 25 de octubre con las Prácticas Libres 1. Sin embargo, la actividad empezó este jueves con diversas actividades por parte de las escuderías y los pilotos, además de que los aficionados comenzaron a involucrarse desde antes de que todo arranque.

Una joven llamada Ashley es, probablemente, quien mejor entiende lo que significa el Gran Premio de la Ciudad de México. A pesar de que la agenda empieza hasta mañana, ella ya está de pie bajo el sol con el objetivo de cumplir un sueño: conocer a Lewis Hamilton, piloto de Mercedes, en su cumpleaños.

“Es mi cumpleaños, cumplo 22 (…) espero lo que se pueda, que me salude de lejitos o que le dé like a mi story. Con interactuar con él me doy más que bien servida”.

Ashley, fan de Lewis Hamilton