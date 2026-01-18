Atlas se impone al Necaxa y se mete en la pelea de los primeros lugares

GENERANDO AUDIO...

Atlas pasó la tormenta. Después de la actuación de media semana ante Cruz Azul, el equipo que dirige Diego Cocca regresó al camino de la victoria, venció 1-0 a la escuadra de Necaxa y logró oxígeno puro antes del parón de la liga por los amistosos de la selección mexicana.

El juego fue difícil, al 37’ los Zorros se quedaron con uno menos por la expulsión de Paulo Ramírez, lo que parecía condicionar, a un equipo ya de por sí mermado ante la baja de Diego González por lesión.

Aunque los Rojinegros lograron reponerse, ya que pegaron primero. Poncho González, que vivió su primera titularidad de la campaña, hizo el tanto para adelantar a la escuadra visitante.

El pase fue de Gaddi Aguirre, que fue quirúrgico dentro del área, dejó solo al canterano rojinegro y la mandó a guardar en el 43’ y dejó helada a la casa de los Rayos.

Lo peor para el local, es que también se quedó con 10 hombres, por un golpe en el área de su atacante Julián Carranza antes de ir al descanso. Lo que parecía ventaja, se esfumó con apenas seis minutos. El empate estuvo cerca en la compensación, pero Manuel Capasso, ya con Camilo Vargas fuera de circulación, sacó de la línea un balón que tenía destino de gol y bajó la cortina atlista.

El choque fue duro. Con 10 hombres, Necaxa lo intentó en la parte complementaria, pero Camilo Vargas apareció en un par de ocasiones. Con 6 puntos, Atlas acumula dos victorias y una derrota en la campaña, mientras que los Rayos de Martín Varini acumulan dos derrotas seguidas en casa.

