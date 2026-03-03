Próximos partidos
Barcelona se queda a un gol de la remontada; Atlético avanza a la final de la Copa del Rey
El Barcelona estuvo cerca de lograr una remontada épica, pero no logró completar la tarea. En el Spotify Camp Nou, el equipo culé derrotó al Atlético de Madrid 3-0, un resultado que dejó al conjunto de Hansi Flick a solo un gol de forzar la prórroga, luego de haber caído 4-0 en la ida. A pesar de su dominio y de una actuación destacada, el Barcelona no pudo materializar el sueño de revertir la eliminatoria y el cuadro colchonero, dirigido por Diego Simeone, consiguió avanzar a la final de la Copa del Rey. Checa todos los detalles AQUÍ.