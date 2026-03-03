Barcelona se queda a un gol de la remontada; Atlético avanza a la final de la Copa del Rey

GENERANDO AUDIO...

El equipo culé, a un paso de la hazaña | Reuters

El Barcelona estuvo cerca de lograr una remontada épica, pero no logró completar la tarea. En el Spotify Camp Nou, el equipo culé derrotó al Atlético de Madrid 3-0, un resultado que dejó al conjunto de Hansi Flick a solo un gol de forzar la prórroga, luego de haber caído 4-0 en la ida. A pesar de su dominio y de una actuación destacada, el Barcelona no pudo materializar el sueño de revertir la eliminatoria y el cuadro colchonero, dirigido por Diego Simeone, consiguió avanzar a la final de la Copa del Rey. Checa todos los detalles AQUÍ.