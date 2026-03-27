Bolivia vence a Surinam y enfrentará a Irak por el boleto al Mundial 2026

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Bolivia elimina a Surinam y jugará la final del repechaje mundialista. Reuters

Bolivia mantiene vivo el sueño mundialista tras una remontada agónica de 2-1 ante Surinam en la semifinal del repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026. La Verde estuvo al borde de la eliminación en Monterrey, pero reaccionó en un cierre intenso para colocarse a solo 90 minutos de terminar una sequía de más de tres décadas sin asistir a una fase final.

El conjunto caribeño tomó la ventaja al inicio del segundo tiempo con un gol de Liam van Gelderen, en un partido trabado donde Bolivia no encontraba claridad. Sin embargo, el equipo sudamericano respondió con carácter: Moisés Paniagua empató al minuto 72 tras un rebote en el área, y poco después Miguelito convirtió un penal que selló la remontada tras una falta sobre Juan Godoy.

En los minutos finales, Bolivia resistió la presión de Surinam en un cierre lleno de tensión, faltas y polémica que se extendió hasta el tiempo añadido. Con la victoria, el equipo boliviano avanzó a la final del repechaje, donde enfrentará a Irak el próximo 31 de marzo en Monterrey, en busca de regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde 1994. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM