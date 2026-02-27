Brandon Moreno supera la báscula previo a la función de la UFC en México

GENERANDO AUDIO...

Brandon Moreno en la báscula previo a UFC México 2026 | REUTERS/Raquel Cunha

El viernes fue el día del pesaje previo a la función de la UFC en México, que tendrá como combate estelar a Brandon Moreno ante Lone’er Kavanagh. Todos los peleadores de la cartelera superaron la báscula, pero también subió la temperatura con par de careos que estuvieron a punto de llegar a las manos.

Será la octava ocasión que la UFC tendrá un evento en la capital mexicana y el primero desde que Brandon Moreno fue la pelea estelar contra Steve Erceg el 29 de marzo del 2025. La cartelera de este sábado está conformada por 13 contiendas, en ocho de ellas hay mexicanos.

