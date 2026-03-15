Cancelan la Finalissima entre España y Argentina por conflicto en Medio Oriente

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Foto: Reuters

El partido de la Finalissima entre España y Argentina, programado para disputarse a finales de marzo en Qatar, fue cancelado debido a la situación de seguridad provocada por el conflicto en Medio Oriente, informó la UEFA.

El encuentro estaba previsto para el 27 de marzo en el Estadio Lusail, en Doha, donde los aficionados esperaban ver un duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

Guerra en la región afecta eventos y vuelos

La cancelación se produce en medio del conflicto que estalló tras los ataques de Estados Unidos y Israel contra Irán, situación que ha impactado a varios países del Golfo Pérsico.

Según la UEFA, la situación política y de seguridad en la región, así como las interrupciones en el tráfico aéreo y restricciones de viaje, obligaron a suspender varios eventos deportivos.

El Comité Organizador Local de Qatar también informó que estas perturbaciones llevaron a cancelar su festival futbolístico, en el que estaban previstos partidos amistosos con selecciones de Egipto, Arabia Saudita y Serbia.

Alternativas fueron rechazadas

La UEFA señaló que se evaluaron otras sedes y formatos para mantener el partido, pero las opciones no prosperaron.

Una de las propuestas consistía en jugar la Finalissima en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, con una distribución equitativa de aficionados.

Otra alternativa contemplaba una serie de dos partidos, con el primero en Madrid y el segundo en Buenos Aires durante una futura ventana internacional.

Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino rechazó esas opciones y propuso disputar el encuentro después del Mundial, algo que no encajaba en el calendario de España.

España asegura que estaba lista para jugar

La Real Federación Española de Fútbol afirmó que mantuvo su disposición para disputar el partido y colaboró con la UEFA para encontrar soluciones.

Según el organismo, la selección española no puso condiciones y trabajó para que el encuentro pudiera realizarse incluso con poco tiempo de organización.

Mundial 2026 se acerca

El próximo Mundial de Fútbol de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el 11 de junio.

La edición más reciente de la Finalissima se disputó en 2022 en el Estadio de Wembley, en Londres, donde Argentina derrotó 3-0 a Italia.