‘Canelo’ Álvarez da la cara por México ante cuestionamientos por violencia en el país: “No es como lo pintan”

Saúl “Canelo” Álvarez, boxeador mexicano de 33 años, fue abordado en una entrevista con periodistas estadounidenses sobre los problemas de violencia en México. Con la misión de defender a su país, confrontó a los entrevistadores con una perspectiva optimista sobre su nación de origen y su riqueza cultural.

Univisión Fresno publicó una entrevista con “Canelo” Álvarez el pasado 22 de junio, en donde aparece un fragmento en el que el periodista le pregunta al boxeador cómo vive con sus mansiones y autos de lujo “en un país con tanta violencia“.

Al respecto, el multicampeón tapatío argumentó que su nación de origen no es como lo pintan en Estados Unidos, particularmente en las películas en las que “sale todo lo más feo de México”, según sus palabras.

“A mí toda la gente me quiere en México, de todos los tipos que te imagines, toda la gente me quiere en México. Yo me siento bien, me siento tranquilo. México no es como lo pintan o como lo pintan ustedes”.

Saúl “Canelo” Álvarez