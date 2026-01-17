Carrick arranca su era con triunfo: United vence al City en el derbi de Mánchester

GENERANDO AUDIO...

Carrick debuta con triunfo en el derbi de Mánchester | Reuters

El debut de Michael Carrick en el banquillo del Manchester United quedó marcado por una noche significativa en Old Trafford. En su primer partido como técnico, los Red Devils superaron al Manchester City en el derbi y alcanzaron los 35 puntos en la tabla, resultado que refuerza su momento en la liga inglesa. El contexto, las decisiones desde el banquillo y el impacto del triunfo explican por qué este partido puede marcar un punto de inflexión. Te invitamos a leer AQUÍ la crónica completa y conocer todos los detalles del encuentro.