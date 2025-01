GENERANDO AUDIO...

¡Una locura la última jornada de Champions League! | Fotos: Reuters

Los dieciocho partidos correspondientes a la octava y última jornada de la UEFA Champions League 2024-2025 se jugarán esta semana de manera simultánea. En el final de la primera fase, los equipos se juegan el liderato, la clasificación directa a los octavos de final y el pase a los play-offs.

¿Cuándo y cómo ver los partidos de la última jornada de Champions League?

La jornada final de la fase liga de esta Champions League definirá la siguiente fase del torneo más importante del mundo a nivel de clubes y se disputará un sólo día a la misma hora en un solo canal.

¿Cuándo y cómo ver la última jornada de la UEFA Champions League? ¿Cuándo? Miércoles 28 de enero de 2025

Miércoles 28 de enero de 2025 ¿A qué hora? 14:00 horas (las transmisiones comienzan a las 13:45)

14:00 horas (las transmisiones comienzan a las 13:45) ¿Dónde verlos? Todos a través de Caliente TV

En total, el usuario tendrá un menú de dieciocho partidos simultáneos, de los que podrá elegir para ver el que más le interese y cambiar de señal dependiendo de los equipos que afecten los intereses de su club favorito. Estos son:

PSV vs. Liverpool

Bayern Munich vs. Slovan Bratislava

Borussia Dortmund vs. Shaktar

Bayer Leverkusen vs. Sparta Praha

Girona vs. Arsenal

Barcelona vs. Atalanta

Stade Brestois vs. Real Madrid

Manchester City vs. Club Brujas

Young Boys vs. Estrella Roja

Lille vs. Feyenoord

Juventus vs. Benfica

Aston Villa vs. Celtic F.C.

Inter vs. Mónaco

Sturm vs. RB Leipzig

RB Salzburg vs. Atlético de Madrid

Sporting Lisboa vs. Bolonia

Stuttgart vs. PSG

Cabe destacar que, en Europa, se acostumbra el formato simultáneo en jornadas definitivas cuando existen intereses de por medio y un resultado pueda alterar el marcador de otro compromiso.

Los partidos más importantes de la última jornada

Contra todos los pronósticos, Manchester City, actual campeón de la Premier League de Inglaterra, llega a la última jornada de la fase liga fuera de los puestos que califican a los play-offs, por lo que tendrá que ganarle al Club Brujas y esperar que al menos uno de estos equipos pierda:

Benfica

PSG

Sporting Lisboa

Stuttgart

Cabe destacar que PSG y Stuttgart se enfrentan, por lo que se trata de un partido de matar o morir, pues el que pierda podría quedar eliminado de la competencia; Benfica también tendrá un camino sinuoso, al enfrentar a Juventus.

En la parte media de la tabla, el Bayer Leverkussen se encuentra en el octavo y último lugar directo rumbo a los octavos de final, no obstante, hay otros cinco equipos con la misma cantidad de unidades:

Aston Villa

Mónaco

Feyenoord

Lille

Stade Brestois

El Feyenoord de Santiago Giménez tendrá que vencer al Lille, contendiente directo en la lucha por entrar a la fase de 16, y esperar una serie de resultados, aunque el boleto a los play-offs está matemáticamente amarrado.

En caso de que la fase liga de la Champions League terminara hoy, estos serían los equipos calificados de manera directa a los octavos de final:

Liverpool (Inglaterra) – 21 puntos Barcelona (España)- 18 puntos Arsenal (Inglaterra)- 16 puntos Inter (Italia) – 16 puntos Atlético de Madrid (España) – 15 puntos Milán (Italia) – 15 puntos Atalanta (Italia) – 14 puntos Bayer Leverkusen (Alemania) – 13 puntos

Hasta el momento, sólo Liverpool y Barcelona garantizaron su pase directo entre los mejores 16 de la competencia; sin embargo, ambos buscarán cerrar la fase liga como el primer lugar.

A los dirigidos por Arne Slot les basta con obtener los tres puntos en su visita a PSV para asegurar el liderato; si empatan, necesitan que Barcelona no gane de local contra Atalanta, mismo escenario que en el caso de una derrota.

Por su parte, los blaugranas necesitan ganar por cualquier marcador y que Liverpool no se lleve la victoria de Países Bajos; en caso de una victoria y una derrota “red”, Barcelona sería el líder general por diferencia de goles, ya que los españoles llegan a la jornada definitiva con mejor porcentaje (+15).

¿Cómo funciona la clasificación en este formato de Champions League?

A partir de los play-offs de la fase eliminatoria, el torneo es un cuadro eliminatorio. Los equipos que hayan terminado la fase liga entre el noveno y el 16º puesto serán cabezas de serie para el primer sorteo de la fase eliminatoria, y se enfrentarán a un equipo situado entre el 17º y el 24º.

Los posibles rivales también están predefinidos por emparejamientos de las posiciones finales de los equipos en la tabla de la fase liga. Por ejemplo, los equipos que terminen noveno y décimo se enfrentarán a los que acaben 23º o 24º; los que terminen 11º o 12º se enfrentarán a los que terminen 21º o 22º, y así sucesivamente.

Los ocho equipos que se impongan en las eliminatorias pasarán a octavos de final.

Sorteo de play-offs: ¿cómo funciona y cuándo verlo?

¿Cuándo será el sorteo de play-offs de Champions League? ¿Cuándo? Viernes 31 de enero de 2025

Viernes 31 de enero de 2025 ¿A qué hora? 05:00 horas (tiempo del centro de México)

05:00 horas (tiempo del centro de México) ¿Dónde verlo? UEFA.com

Se preparan ocho recipientes para el sorteo, con las bolas que contienen los nombres de los equipos cabezas de serie y no cabezas de serie colocados por parejas en los recipientes marcados correspondientes según la clasificación de la fase liga, según explica la UEFA.

El sorteo comienza con los equipos no cabezas de serie, asignando a cada equipo de una pareja de equipos no cabezas de serie una de las posiciones predeterminadas del cuadro, empezando por los equipos clasificados en 23/24 y terminando con los clasificados en 17/18. Se extrae una bola del bol que contiene los nombres de los equipos cabezas de serie y no cabezas de serie.

Se extrae una bola del recipiente que contiene los dos equipos clasificados pertinentes (es decir, los equipos clasificados en los puestos 23 y 24) y se abre para mostrar el equipo. El primer equipo extraído de este recipiente se coloca en el lugar reservado en el lado plateado del cuadro. A continuación, se extrae y se muestra el otro equipo no cabeza de serie del emparejamiento, y se le asigna el lugar reservado correspondiente en el lado azul del cuadro.

El mismo procedimiento se lleva a cabo con el resto de clubes no cabezas de serie.

Una vez extraídos todos los emparejamientos de los equipos no cabezas de serie y asignados a una posición adecuada en el cuadro, el sorteo continúa con los equipos cabezas de serie, empezando por el emparejamiento clasificado 15/16.

El proceso es el mismo que el descrito anteriormente para los equipos no cabezas de serie, con el primer equipo extraído del bombo correspondiente asignado al lugar reservado en el lado plateado del cuadro y el segundo equipo en el lado azul.

El procedimiento se repite para el resto de emparejamientos, terminando con los equipos clasificados 9/10 para completar los emparejamientos de la ronda de play-offs eliminatorios.

En principio, los cabezas de serie juegan la vuelta en casa.