Checo Pérez abandona tras problemas en las Prácticas Libres 2 del GP Australia; Piastri se impone

Checo Pérez durante las FP2 del GP Australia | Reuters

Las Prácticas Libres 2 del Gran Premio de Australia 2026 dejaron emociones encontradas para los equipos y pilotos de la Fórmula 1. Mientras algunos lograron consolidar buenos tiempos, otros sufrieron contratiempos que marcaron la sesión. El mexicano Sergio Pérez abandonó la pista entre las curvas 11 y 12, tras intentar completar su segunda vuelta de la sesión luego de algunos problemas iniciales. Más tarde, el equipo confirmó que un problema con los sensores de su monoplaza lo mantendría en boxes hasta nuevo aviso, afectando así su preparación para la clasificación.

