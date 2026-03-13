Checo Pérez, ausente de la qualy sprint del GP de China F1 2026: conoce la razón

GENERANDO AUDIO...

Checo Pérez se pierde la qualy sprint del GP de China | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez no participó en la Sprint Qualy del Gran Premio de China de Fórmula 1 luego de que Cadillac detectara un inconveniente en el sistema de combustible de su monoplaza. La escudería informó mediante un comunicado que el problema se identificó al final de la sesión de entrenamientos y no pudo solucionarse antes del inicio de la clasificación sprint, por lo que el piloto mexicano quedó fuera de la actividad. Aquí la nota.