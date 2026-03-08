Checo Pérez debuta en Cadillac con un puesto 16 en el GP de Australia

GENERANDO AUDIO...

El mexicano finaliza una carrera llena de accidentes | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez debutó con Cadillac en el Gran Premio de Australia 2026, donde arrancó desde la posición 18 y logró terminar la carrera en el lugar 16 en el circuito de Albert Park. El mexicano enfrentó una competencia complicada con incidentes en pista, una investigación por una maniobra con Liam Lawson y problemas aerodinámicos que provocaron un Virtual Safety Car. A pesar de las dificultades y dos paradas en boxes, Pérez completó todas las vueltas de la carrera, lo que representa un inicio positivo para su nueva etapa con el equipo estadounidense. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA