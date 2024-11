Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de Red Bull, arrancará la carrera del Gran Premio de Qatar 2024 en el noveno lugar, mientras que su compañero de escudería, el ya tetracampeón del mundo Max Verstappen, logró la pole position por delante de George Russell y Lando Norris.

El tapatío avanzó a la Q3 de una clasificación por primera vez desde el Gran Premio de Estados Unidos 2024, cuya prueba clasificatoria se llevó a cabo el sábado 19 de octubre.

En esta ocasión, Checo Pérez terminó la sesión en el noveno lugar, dejándolo en zona de puntos para el GP de Qatar 2024. Así terminó el top 10 rumbo a la carrera de este domingo:

Actualmente, Checo Pérez se encuentra en la octava posición del campeonato de pilotos con 152 puntos, por detrás de Lewis Hamilton, quien cuenta con 211 unidades.

Max Verstappen, que se proclamó campeón del mundo por cuarta vez consecutiva la semana pasada, partirá desde la ‘pole position’ el domingo en el GP de Qatar, tras ser el más rápido este sábado en la clasificación disputada en el circuito de Losail.

‘Mad Max‘ firmó la 41ª pole position de su carrera en la Fórmula 1, la novena esta temporada, pero la primera desde el Gran Premio de Austria a finales de junio.

“Esto es una locura, no me lo esperaba para nada, bravo al equipo por haberme dado un coche tan mejorado. Hemos hecho algunos cambios en el monoplaza tras el esprint, pero no creo que esto tenga tanto efecto. Estoy contento de estar en la pole… ¡Hacía tanto tiempo!”.

Max Verstappen