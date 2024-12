Checo Pérez y Serena Williams estarán en la Feria de León 2025

Checo Pérez y Serena Williams. Foto: AFP

La Feria de León informó que para su edición de 2025 el piloto mexicano Checo Pérez y la extenista Serena Williams serán los invitados especiales.

A través de las redes sociales de los organizadores, como el municipio de León, se destacó la presencia del piloto mexicano, quien este fin de semana corre su última carrera del calendario 2024 de la Fórmula 1: el GP de Abu Dhabi.

“El máximo orgullo del automovilismo mexicano estará presente en el evento más grande y emocionante del país. Prepárate para conocer a este ícono de la velocidad y disfrutar de una experiencia única. No te lo pierdas, ¡la adrenalina está garantizada!”. Organizadores de la Feria de León 2025

“Voy a compartirles mi historia de vida y platicar con todos ustedes. Me va dar mucho gusto volver a León, Guanajuato; después de tantos años: me acuerdo cuando corrí Go Karts hace muchísimos años. Estoy con muchas ganas de verlos en enero. Espero verlos a todos ahí”, dijo Checo Pérez a través de un video compartido en una conferencia de la Feria de León.

Además de la presencia de Checo Pérez, cuya permanencia en Red Bull está en el aire, aunque su contrato lo une un año más a la escudería austriaca, también se anunció la asistencia de la extenista Serena Williams.

También por medio de las redes sociales de la Feria de León se destacó la presencia de Serena Williams, quien forma parte del proyecto social Inspira.

“Serena Williams no solo ha dominado las canchas, sino que ha transformado por completo el deporte. Su camino lleno de retos y triunfos ha sido una fuente de inspiración y un ejemplo de superación y liderazgo”. Feria de León

En la publicación se informa que la extenista estadounidense estará en una conferencia sobre el empoderamiento, el crecimiento personal y el amor por la comunidad.

¿Cuándo se realizará la Feria de León 2025?

La Feria de León 2025 se realizará del 10 de enero al 5 de febrero en el marco de la celebración del 449 aniversario de la fundación de la ciudad de León, pero de momento se desconoce cuándo estarán Checo y Serena.