Chivas golea a León y se coloca líder del Clausura 2026

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Armando González celebra su gol en la goleada ante León. Imago 7

Las Chivas Rayadas del Guadalajara lograron una victoria contundente por 5-0 ante León en el partido pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026, disputado en el Estadio Akron. El equipo rojiblanco dominó de principio a fin con una demostración de fútbol ofensivo imparable, lo que les permitió no solo ganar, sino también colocarse como líderes del torneo. Desde el inicio, Chivas presionó alto y generó oportunidades de gol constantes. El primer tanto llegó al minuto 36 con un golazo de Brian Gutiérrez desde fuera del área, que desató la euforia en las gradas del Akron.

En la segunda mitad, Chivas mantuvo su dominio y amplió su ventaja de manera rápida. Santiago Sandoval aumentó la diferencia con un potente remate, seguido por un penal convertido por Armando González para poner el marcador 3-0. El equipo continuó atacando y sumó dos goles más al final del partido, con Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos cerrando la goleada. León, por su parte, no pudo reaccionar ante la presión de Chivas, que mantuvo un ritmo implacable durante todo el encuentro. La actuación del equipo rojiblanco ilusiona a la afición, que celebra este gran momento en la lucha por el campeonato del Clausura 2026. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM