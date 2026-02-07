Chivas se mantiene imparable en el Clausura 2026

GENERANDO AUDIO...

Armando González en festejo de gol. Imago 7

Las Chivas del Guadalajara siguen imparables en el Clausura 2026, consiguiendo una nueva victoria por 2-1 ante Mazatlán FC en la Jornada 5. Con este triunfo, el equipo tapatío se mantiene como líder e invicto del torneo. Desde el inicio del partido, el Rebaño demostró su superioridad, dominando la posesión del balón y generando peligro en el área rival. Aunque dos jugadas fueron anuladas por fuera de lugar, la insistencia se reflejó en el marcador cuando Efraín Álvarez anotó el primer gol a los 15 minutos, con un disparo que fue desviado por la defensa local.

A pesar de la ventaja, Chivas no bajó el ritmo y, al minuto 27, el árbitro sancionó un penalti a favor del equipo tapatío por una falta sobre Luis Romo dentro del área. Armando González ejecutó el penalti con seguridad, colocando el 0-2 al minuto 29. Así, el conjunto rojiblanco se fue al descanso con una cómoda ventaja, mientras que Mazatlán no lograba encontrar su juego y se veía superado por la intensidad del equipo de Gabriel Milito.

En la segunda mitad, Mazatlán reaccionó e intentó recortar distancias. Su esfuerzo tuvo recompensa al minuto 56, cuando Yoel Bárcenas marcó un golazo de tiro libre, lo que generó una pequeña esperanza en la afición local. Sin embargo, Chivas mantuvo el control del partido, sabiendo manejar la ventaja y cerrando espacios en defensa para evitar el empate. Aunque los Cañoneros continuaron presionando, el marcador ya no se movió, y el Rebaño se llevó los tres puntos que lo mantienen en lo más alto de la tabla, con un perfecto inicio de 12 puntos en 12 posibles. Mientras tanto, Mazatlán sigue sin sumar en el torneo y continúa en una situación complicada en el fondo de la clasificación.