Con goles de Veiga y Lima, el América se impone al Mazatlán en el cierre de la fecha 11 del Clausura 2026

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Lima se estrenó como goleador en la Liga MX | Imago7

América venció 2-0 a Mazatlán en la jornada 11 del Clausura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes. El equipo azulcrema tomó ventaja al minuto 43 con un gol de Raphael Veiga tras pase de Brian Rodríguez y selló el triunfo al 81 con una anotación de Lima luego de un tiro libre cobrado por el propio Veiga. El conjunto capitalino incluso falló un penalti en el inicio del partido, pero mantuvo el control del juego y aseguró los tres puntos ante el cuadro sinaloense. Checa todos los detalles AQUÍ.