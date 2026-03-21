Con Isaac del Toro como pieza clave, Pogacar rompe la maldición y gana la Milano Sanremo 2026

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Pogacar conquista la Milano Sanremo | AFP

Tadej Pogacar logró su primer triunfo en la Milano Sanremo, una de las victorias que aún le faltaban a su palmarés. El ciclista esloveno, campeón mundial y líder destacado del pelotón, conquistó la famosa “Classicissima” en una edición llena de tensión táctica, una caída determinante y una ejecución impecable del equipo UAE Team Emirates, con Isaac del Toro como figura clave. Lee la nota completa, AQUÍ.