Con poco fútbol y autogol: México vence a Panamá en su primer partido del 2026

La selección mexicana no convence en el arranque del 2026. Imago 7

En un sufrido amistoso en Panamá, la selección mexicana se impuso 0-1 al equipo local gracias a un autogol de Richard Peralta en el tiempo de compensación. El Tri, dirigido por Javier Aguirre, dominó en posesión y mostró mejoría en comparación con sus últimas actuaciones, aunque no logró marcar de forma clara durante la mayor parte del partido. Con una alineación que contó con varios jugadores de Chivas, como Brian Gutiérrez y Richard Ledezma, la selección mantuvo el control, pero la falta de profundidad ofensiva fue un punto a mejorar para los siguientes partidos.

A pesar de los intentos de Panamá, que presentó un equipo alternativo con varios jugadores jóvenes, México dominó gran parte del encuentro, generando varias ocasiones claras, pero sin concretarlas. El gol llegó en los últimos minutos, con un centro de Jesús Gallardo que terminó en el autogol de Peralta. Esta victoria le da al Tri tres puntos en su primer amistoso de enero, pero los aspectos de definición y profundidad ofensiva seguirán siendo evaluados de cara al Mundial 2026.