Cruz Azul avanza a cuartos tras empate ante Rayados en Concachampions

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Cruz Azul celebra el gol ante Monterrey. Imago 7

Cruz Azul logró avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026, después de empatar 1-1 contra Monterrey en la vuelta de los octavos de final. Aunque Rayados comenzó con una ventaja gracias a un gol temprano, el equipo celeste mantuvo su ventaja global con un marcador de 4-3. A pesar de los esfuerzos de Monterrey por remontar, Cruz Azul se mostró sólido, avanzando en el torneo y dejando a los regiomontanos fuera de la competencia.

El partido comenzó con mucha intensidad, y aunque Cruz Azul estuvo cerca de abrir el marcador al inicio, fue Monterrey quien golpeó primero. A los 7 minutos, Jorge Rodríguez anotó un gol para los regiomontanos, lo que igualó el marcador global a 3-3. Aunque el gol de Rodríguez complicó las cosas para Cruz Azul, los celestes se mantuvieron firmes y con la seguridad de su portero, Andrés Gudiño, lograron neutralizar a los Rayados, que perdieron a uno de sus jugadores clave, Alonso Aceves, por lesión.

En la segunda mitad, Cruz Azul respondió rápidamente. José Paradela marcó un gol de “tacón” al inicio del complemento, poniendo a los celestes 1-1 en el partido y complicando aún más la tarea para Monterrey. A partir de ahí, Cruz Azul dominó el ritmo del juego y aunque los cambios de Monterrey no lograron revertir el curso del encuentro, los celestes mantuvieron su control y lograron el empate que les aseguró el pase a la siguiente ronda con una gran actuación colectiva. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM