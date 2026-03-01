Cruz Azul domina a Monterrey y es líder del Clausura 2026

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul se metió al Gigante de Acero y derrotó 0-2 a Monterrey en la jornada 8, resultado que le permitió alcanzar el liderato del torneo con 19 puntos. La noche fue tensa para el conjunto regio: la afición no dejó de abuchear a los jugadores, incluido el capitán Sergio Canales, y pidió de forma reiterada la salida del técnico Domènec Torrent.

El encuentro comenzó con intensidad por parte de Rayados, que intentó abrir el marcador en los primeros minutos, aunque sin contundencia. Al 10’, se marcó penal para la visita tras una falta sobre Gabriel Fernández; sin embargo, Luis “Mochis” Cárdenas atajó el disparo de José Paradela y evitó el primero. La respuesta celeste fue inmediata. Al 17’, Rodolfo Rotondi remató dentro del área tras un centro de Gabriel Fernández y, ante una defensa mal posicionada, puso el 0-1. Más tarde, el propio Rotondi recuperó un balón y asistió a Paradela, cuyo disparo fue bloqueado por la zaga regiomontana.

