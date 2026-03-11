Cruz Azul se lleva la victoria en Monterrey y deja a Rayados con todo en contra

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul celebra el triunfo. Imago 7

Cruz Azul logró una victoria importante de 2-3 en el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 ante Rayados, dejando al equipo regiomontano con una difícil tarea para el duelo de vuelta. Con esta victoria, la Máquina viaja a la capital con una ventaja crucial, ya que los tres goles anotados en el estadio de Monterrey podrían ser determinantes debido a que el criterio de goles de visitante sigue en juego en este torneo.

El partido comenzó con una ventaja tempranera para Cruz Azul gracias a un gol de Erik Lira al minuto 25, que generó controversia debido a una posible mano en la jugada previa, pero el VAR no intervino. Rayados respondió antes del descanso con dos goles de Roberto de la Rosa, primero con un desvío y luego con un potente disparo. Sin embargo, la segunda mitad dio un giro dramático cuando el portero de Monterrey, Santiago Mele, cometió una falta dentro del área, lo que le valió una tarjeta roja y un penal a favor de Cruz Azul. Gonzalo Piovi empató el marcador y Nicolás Ibáñez selló la victoria al marcar el tercer gol en el tiempo agregado, dejando a Cruz Azul con una ventaja significativa para el partido de vuelta.