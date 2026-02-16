Cruz Azul vence a Tigres con gol del Nicolás Ibáñez y se instala en el segundo lugar del Clausura 2026

GENERANDO AUDIO...

El argentino aplicó la ley del ex | Imago7

En un vibrante duelo de la jornada 6 del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul derrotó 2-1 a Tigres con un autogol de Joaquim al 55′ y un tanto de Nicolás Ibáñez al 60′, aplicando la ley del ex ante su antiguo equipo tras un rebote de Nahuel Guzmán. Tigres descontó al 71′ con un riflazo de Ángel Correa, pero pese a la intensidad final, con cambios como las entradas de Brunetta, Ebere y Luka Romero, La Máquina mantuvo la ventaja, sumando 13 puntos para escalar al subliderato bajo la dirección de Nicolás Larcamón, en un partido de idas y vueltas marcado por atajadas clave de Gudiño y oportunidades desperdiciadas. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA