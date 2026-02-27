El automovilismo mexicano está de luto: fallece Marco Tolama

GENERANDO AUDIO...

Claro Sports lamenta el fallecimiento de Marco Tolama

El automovilismo mexicano está de luto. Este jueves 26 de febrero falleció nuestro compañero y amigo Marco Tolama, una de las figuras más emblemáticas del deporte motor en nuestro país.

Conocido como ‘El Charro Volador’, brilló como piloto durante la década de los 70 tanto a nivel nacional como internacional. Su talento al volante lo convirtió en un referente de su época; sin embargo, tuvo que retirarse de las pistas por diversos motivos.

Nunca se alejó de su amado automovilismo, Marco Tolama encontró en los medios de comunicación una nueva pista para seguir haciendo historia. Durante más de cuatro décadas cambió el volante por el micrófono y se consolidó como una de las voces más reconocidas del deporte motor, acompañando a generaciones de aficionados como narrador y analista en los principales eventos, especialmente en las transmisiones de Fórmula 1 y NASCAR.

Su voz también trascendió la pantalla deportiva para llegar al cine. Participó en el mundo del doblaje, siendo especialmente recordado por las nuevas generaciones por su trabajo en la película Cars de Disney.

Hoy el automovilismo despide a una leyenda dentro y fuera de las pistas. Este jueves despedimos al piloto, al analista y al narrador, pero, sobre todo, al esposo, al padre, al compañero y al gran amigo en el que te convertiste para muchos de nosotros.

En Claro Sports lamentamos profundamente tu partida. Extrañaremos tus consejos, tu amabilidad, tu voz y tu presencia.

Descanse en paz, Marco Tolama.

