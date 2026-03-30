El Estadio Azteca renovado, pero lleno de contrastes: el reto previo al Mundial 2026

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El Estadio Azteca a dos meses del Mundial 2026 | Reuters

La reapertura del Estadio Azteca dejó una primera impresión marcada por contrastes: mientras el acceso al inmueble fluyó con orden y seguridad, las fallas en conectividad y algunos detalles de infraestructura evidenciaron que la modernización aún no está completa. La experiencia dentro del estadio combinó mejoras visibles con carencias en servicios básicos, en una jornada que puso a prueba su preparación rumbo al Mundial de 2026.

El empate sin goles entre México y Portugal pasó a segundo plano ante los problemas de salida, donde la falta de transporte generó complicaciones para miles de aficionados. Así, el regreso del Estadio Azteca no solo reabrió sus puertas, sino también el debate sobre si estará listo a tiempo para el mayor escenario del fútbol mundial. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM

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