El mexicano Marco Verde va por el oro en box olímpico: “falta una pelea, no estoy confiado”

Marco Verde tras vencer Lewis Richardson. | Foto: AFP.

El boxeador olímpico mexicano, Marco Verde va por el oro en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, esto después de que este martes pasara a la final en la categoría de 71 kg al derrotar a los puntos al británico Lewis Richardson. Y aunque el campeón centroamericano y panamericano confía en su entrenamiento, asegura que aún no se siente satisfecho.

“Sí, para eso nos preparamos todos, aquí gana el mejor, gana el que tiene más corazón, mejor preparación. Aquí yo he dado todo de mí y se han dado la cosas. Pero todavía nos queda una pelea, no me siento satisfecho, ni confiado. Confiado en mi preparación, en mí, que tengo ahí a mi entrenador de tantos años, pero no me siento satisfecho, venimos aquí a dar todo y que tenga lo que tenga que pasar”, dijo el boxeador mexicano en entrevista con el sitio deportivo Claro Sports.

Y es que, en el combate celebrado en Roland Garros, el prodigio de 22 años, que ya se colgó el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago-2023, fue dado como ganador por tres de los cinco jueces, y avanzó a la final, en la que se medirá en la final a Asadkhuja Muydinkhujaev, de 23 años, que derrotó en la otra semifinal, también por 3-2, al estadounidense Omari Jones.

Previamente, el mexicano se impuso en su primera pelea a Tiago Muxanga de Mozambique por decisión dividida (3-2) y en cuartos tuvo un vibrante y dramático combate en el venció al indio Nishant Dev en las tarjetas por 4-1.

“Prometí una medalla”: Marco Verde

Al segurar su pase a las semifinales, Marco compartió que le prometió a su papá y a su abuela, ganar una medalla olímpica, misma que ya cumplió ahora, solo falta esperar por el color.

“No le hice una promesa por el oro, por supuesto, les hice una promesa que iba a ganar una medalla olímpica, lo conseguí pero creo que a ellos les va a dar mucho más gusto que gane el oro”, dijo Verde.

¿Cuándo será la final de box de Paris 2024?

Marco Verde peleará por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 este viernes 9 de agosto en punto de las 13:30 horas, tiempo del Centro de México.

Ahora Marco Verde tendrá la oportunidad de romper una sequía de ganar una medalla de oro que data desde México 1968, luego de las preseas conquistadas por Ricardo Delgado y Antonio Roldán en dicha justa. Además es la medalla número 14 para México en esta disciplina. La última medalla obtenida por la delegación mexicana en box fue en Rio 2016, cuando Misael Rodríguez se colgó el bronce en los 75 kg.

