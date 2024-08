Marco Verde, él es el boxeador mexicano que aseguró una nueva medalla para México en Paris 2024

México tendrá al menos cuatro medallas en los Juegos Olímpicos Paris 2024 gracias al boxeador Marco Verde, quien se metió a la semifinal en la categoría de los -71 kilogramos del boxeo varonil para asegurar el bronce. El pugilista tuvo que vencer las adversidades y consiguió su revancha para, finalmente, subirse al podio.

Manuel Verde, boxeador mexicano, participó en los Juegos Olímpicos Barcelona 1992, pero se fue de la justa olímpica en España sin una sola medalla.

Diez años después, nació Marco Alonso Verde Álvarez en Mazatlán, Sinaloa. Treinta y dos años después de Barcelona, su hijo aseguró que el hogar de los Verde tenga una medalla olímpica.

Cabe destacar que, en su infancia, el joven Marco solo veía el boxeo a través de la televisión, pues su padre no deseaba particularmente que su hijo se dedicara al pugilismo, según dijo el propio atleta de 22 años a Olympics.com.

“Duré como siete u ocho años jugando béisbol. No me imaginaba ser boxeador. Yo nada más lo veía en la tele, porque como mi papá antes era boxeador, nunca me lo inculcó, nunca quiso”.

Marco Verde